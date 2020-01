Tesen prvi niz, nato enosmerni promet: Đoković prek Federerja v finale

Branilec naslova Novak Đokovićse bo v finalu udaril z zmagovalcem nemško-avstrijskega obračuna med Alexandrom Zverevomin Dominicom Thiemom, ki je v sredo izločil prvega igralca sveta Španca Rafaela Nadala. To je bil jubilejni 50. obračun Đokovića z načetim Rogerjem Federerjem, Srb zdaj v zmagah vodi s 27:23. Đoković se je v prvem nizu znašel v hudih težavah in pri zaostanku z 1:4 v igrah zaostajal tudi z 0:40, nato pa se silovito vrnil v igro.