Zgodba se razvija

Najdaljši polfinale v zgodovini Melbourna: Alcaraz po petih urah in pol do zmage

Melbourne, 30. 01. 2026 10.15 pred eno minuto 2 min branja 2

Avtor:
A.M.
Carlos Alcaraz

V Melbournu smo pospremili najdaljši polfinalni obračun v zgodovini OP Avstralije. Carlos Alcaraz je po petih urah in 27 minutah premagal Alexandra Zvereva in postal najmlajši tenisač, ki se je uvrstil v finala vseh štirih grand slamov. V drugem polfinalu se bosta pomerila Jannik Sinner in Novak Đoković.

Prvi nosilec turnirja Carlos Alcaraz je na poti do polfinalnega spektakla odigral pet obračunov, na katerih ni oddal niti enega niza. Zanesljivo je do mesta med najboljšimi štirimi prišel tudi Alexander Zverev, ki je moral v uvodnem polfinalnem nizu priznati premoč prvemu igralcu sveta (6:4). Nadaljevanje je bilo veliko bolj napeto, drugi, tretji in četrti niz so namreč odločile podaljšane igre. V prvem primeru je bil s 7:6 (5) uspešnejši Španec, nato se mu je Nemec približal s 7:6 (3), po štirih urah vrhunskega tenisa pa s 7:6 (4) izsilil odločilni peti niz.

Alexander Zverev
Alexander Zverev
FOTO: AP

Zverev je že v prvi igri zadnjega niza nasprotniku odvzel servis in si na široko odprl vrata do zmage. Zelo spektakularna je bila četrta igra, v kateri je Zverev vodil s 40:0, Alcaraz nato prišel do priložnosti za odvzem servisa, a mu to ni uspelo, tako da je nemški tenisač povedel s 3:1. Zverev je uspešno branil napade nasprotnika vse do desete igre, ko mu je Alcaraz priprl prej omenjena vrata do zmage. Nemec je na svoj servis dobil le točko, Španec pa ga je zlomil in poskrbel za nadaljevanje najdaljšega polfinala v zgodovini OP Avstralije.

Carlos Alcaraz
Carlos Alcaraz
FOTO: AP

22-letnik iz Villene je na svoj servis zlahka prišel do vodstva s 6:5, dominanten pa je bil tudi v naslednjem nizu, ki se je izkazal za odločilnega. Alcaraz je po petih urah in 27 minutah postal najmlajši tenisač v zgodovini, ki se je uvrstil v finala vseh štirih grand slamov.

Alexander Zverev in Carlos Alcaraz
Alexander Zverev in Carlos Alcaraz
FOTO: AP

Žiga Šeško prvič v polfinalu

Slovenski teniški up Žiga Šeško se je prvič uvrstil v polfinale mladinskega odprtega prvenstva Avstralije. V četrtfinalu je premagal 16-letnega Brazilca Luisa Augusta Queiroza Miguela s 6:2 in 7:6 (5). V polfinalu bo igral z Japoncem Ryojem Tabato.

tenis op avstralije carlos alcaraz Alexander Zverev novak đoković jannik sinner žiga šeško

bibaleze
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1506