OP Avstralije prepovedalo ruske in beloruske zastave

Do te odločitve so organizatorji prišli po zahtevi ukrajinskega ambasadorja v Avstraliji. "Ruska in beloruska zastava sta prepovedani na prizoriščih OP Avstralije. Naša prvotna politika je bila taka, da so jih navijači lahko prinesli s seboj, vendar jih niso smeli uporabljati v namene oviranja dogodkov," je sporočila tamkajšnja teniška zveza, ki je dodala, da je prepoved veljavna takoj.

Ruska zastava se je na letošnjem OP Avstralije že pojavila v ponedeljek na tekmi med Ukrajinko Katerino Baindl in Rusinjo Kamilo Rakhimovo. Ukrajinski navijači so na omenjenem srečanju zahtevali posredovanje lokalne policije in varnostnikov. Teniški igralci in igralke iz Rusije in Belorusije sicer že od začetka vojne v Ukrajini na turnirjih WTA in ATP nastopajo pod nevtralnimi oznakami.