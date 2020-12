OP Avstralije prestavljeno za tri tedne

Začetek moške teniške sezone na najvišji ravni bo v Delray Beachu med 5. in 13. januarjem. Isti teden bo še turnir v turški Antaliji. Kvalifikacije za OP Avstralije bodo potekale v Dohi med 10. in 13. januarjem, nato sledi 16-dnevni premor zaradi strogih ukrepov v Avstraliji, vsi preostali turnirji v prvem delu sezone pa bodo potekali v zvezni deželi Viktorija.

Igralci morajo namreč ob prihodu v Avstralijo opraviti 14-dnevno obvezno karanteno, prehajanje meja znotraj države pa je zaradi strogih ukrepov v boju s covidom-19 zelo oteženo. Zato bodo vsi turnirji v "deželi tam spodaj" potekali v Melbournu. Zadnji dan januarja se bosta začela dva turnirja serije 250. Od 1. do 5. februarja bo na vrsti ATP pokal, med 8. in 21. februarjem pa bo organiziran še prvi grand slam sezone.

ATP je sporočil, da se bodo nekatere spremembe zgodile tudi v nadaljevanju sezone med 8. in 13. tednom, medtem ko za peščeno sezono od 14. tedna niso predvideli sprememb v koledarju. Zaradi pandemije so odpadli turnirji v Aucklandu, New Yorku in indijskem Puneju, medtem ko je peščeni turnir v Riu de Janieru prestavljen za nedoločen čas. Turnirji serije Challenger se bodo začeli 18. januarja. Ženska profesionalna teniška organizacija WTA še ni sporočila sprememb koledarja, a je jasno, da se bo večinoma ujemal vsaj v avstralskem delu sezone.