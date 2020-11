OP Avstralije prihodnje leto šele februarja ali marca

Toda številni ukrepi v boju z novim koronavirusom utegnejo močno poseči v začetek nove teniške sezone, saj avstralske oblasti od potnikov v državo zahtevajo 14-dnevno karanteno. Avstralska teniška zveza je zato želela pripravljalne turnirje organizirati le v zvezni državi Viktorija, da bi olajšala logistične težave ob potovanjih in karantenah igralk in igralcev. Toda razmere v sosednjih zveznih državah in v Viktoriji še naprej niso najboljše, oblasti pa ukrepov ne želijo sprostiti prehitro, zato zdaj razmišljajo o organizaciji OP Avstralije v februarju ali marcu, poroča Herald Sun. Turnir sicer ni ogrožen.

"Zelo sem samozavesten, da bomo organizirali turnir," časopis citira premierja Viktorije Daniela Andrewsa. "Točni datumi in logistične rešitve pa še niso dogovorjeni. Takoj, ko bomo našli rešitev, jo bomo sporočili," je še dejal Andrews.

Organizacijski odbor OP Avstralije se na izjave premiera zvezne države, v kateri bo potekal turnir, še ni odzval.