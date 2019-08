OP ZDA: Izgubila tudi Klepačeva, napredovala le Jakupovičeva

Andreja Klepač in Čehinja Lucie Hradecka, 10. nosilki turnirja dvojic na odprtem teniškem prvenstvu ZDA v New Yorku, sta izpadli že v prvem krogu. Dvoboj proti Tunizijki Ons Jabeur in Madžarki Fanny Stollar sta po uri in šestih minutah izgubili s 5:7 in 3:6.

Dalila Jakupovič FOTO: AP Od štirih slovenskih igralk v ženskih dvojicah si je tako napredovanje priigrala le Dalila Jakupovič, medtem ko sta že pred Andrejo Klepač končaliKatarina Srebotnik inTamara Zidanšek. Jakupovičeva je moči združila z Američanko Sabrino Santamario, uvodoma pa sta premagali ameriški par Francesca Di Lorenzo/Ann Li s 6:1 in 6:0. Srebotnikova je morala z Belorusinjo Lidzijo Marozavo priznati premoč tretjim nosilkama, KanadčankiGabriela Dabrowski ter Kitajki Yi-Fan Xu, s 7:5 in 6:4. Tamara Zidanšekje s ŠvedinjoRebecco Peterson igrala proti Japonki Shuko Aoyama in Srbkinji Aleksandri Krunić, izgubili sta z 2:6 in 1:6.