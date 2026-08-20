OP ZDA z več kot 100 milijonov dolarjev denarnega sklada

Prvaka v obeh posamičnih konkurencah bosta v žep pospravila kar 4,71 milijona evrov, zgolj za nastop v prvem krogu pa bodo vsi posamezniki prejeli slabih 120 tisočakov, kar je 27 odstotkov več kot lani. Kvalifikanti bodo prav tako prejeli več denarja kot lani, tisti, ki bodo pot končali v prvem krogu kvalifikacij, bodo prejeli okoli 27.400 evrov, kar predstavlja 16-odstotno rast.

Natanko 92,44 milijona evrov težek denarni sklad je največji v zgodovini tenisa, že tako pa predvsem turnir v New Yorku iz leta v leto postavlja nove mejnike. V zadnjih dveh sezonah so tako za kar 44 odstotkov povišali denarne nagrade.

Natanko milijon dolarjev oziroma 856.000 evrov pa bodo prejeli zmagovalci med dvojicami in mešanimi dvojicami. Slednje bodo letos potekale po spremenjenem sistemu in že pred uradnim začetkom posamičnih bojev vsebovale več zvezdniških imen. Med drugim bosta moči združila Srb Novak Đoković in Belorusinja Arina Sabalenka.

Organizatorji so dodali, da bo v veljavi tudi paket nadomestil kot nov program za podporo igralcem in igralkam. Enakomerno bodo namreč razdelili še slaba dva milijona evrov. "To je pomemben prvi korak v večletni naložbi v športnike, saj je OP ZDA še naprej najboljša finančna priložnost za igralce in najdragocenejša platforma v tenisu za igralce, navijače in partnerje," je s ponosom dejal direktor turnirja Craig Tiley, sicer dolgoletni direktor grand slama v Melbournu.

Zadnji grand slam se bo s kvalifikacijami začel na začetku prihodnjega tedna, ko bodo na sporedu tudi boji v mešanih dvojicah. Posamezniki bodo začeli v nedeljo, 30. avgusta.