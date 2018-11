Operacija uspela: Sophia Flörsch bo v Macauu okrevala še nekaj dni

Izjemno nevarna dirka za VN Macaua je v svoji zgodovini vzela že kar nekaj življenj in zgolj velika sreča je Flörschevo oddaljila od črnega seznama tragično preminulih, potem ko jo je z dirkalnikom dobesedno katapultiralo s steze visoko v ogrado dirkališča. 17-letnici so med operacijo hrbteničnega vretenca slednjega popravili tudi s pomočjo kosti, ki so ji jo odvzeli iz kolka.

'Upam, da so vsi zdravi'

"Še nekaj dni moram ostati v Macauu, dokler ne bom pripravljena na prevoz," je besede Flörscheve prenesel BBC. Iz ekipe so že v ponedeljek sporočili, da je operacija uspela in da ni bojazni, da bi Nemka ostala paralizirana.

Članica ekipe Van Amersfoort Racing je na nedeljski dirki v četrtem krogu zadela zadek dirkalnika Jehana Daruvale, nato pa jo je od Šoja Cuboija odbilo s steze v ogrado, pod katero so bili zbrani fotografi in delavci. Lastnik ekipe Frits van Amersfoortje ocenil, da se je nesreča zgodila pri 276 km/h.

"Želim se zahvaliti vsem mojim navijačem za vsako željo po hitrem okrevanju, ki sem jih zdaj začela prebirati," je na Facebooku še zapisala Flörscheva. "To me res motivira in mi daje pogum. Moje misli so tudi z vsemi, ki so bili udeleženi v nesreči. Upam, da so vsi zdravi. Ob nesreči so bili okoli mene res prijetni ljudje, ki jih imam še vedno v mislih. Hvala za vse besede vzpodbude in besede, ki so me pomirile v tistih težkih trenutkih v mojem dirkalniku. Res velika hvala zdravniški službi tu v Macauu za prijazno in profesionalno zdravljenje."