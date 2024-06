Oplast Kobarid slavil na povratni tekmi in osvojil tretje mesto

Zadnjih 40 minut sezone so boljše začeli domačini. Po podaji s kota je Žak Obid že v uvodni minuti tekme zadel za 1:0, kar je bil tudi rezultat prvega polčasa. V dresu gostov je ob pomanjkanju igralcev zaigral tudi trener Nik Jelič.



V drugem polčasu je naprej Denis Totošković prišel do žoge, izkoristil zmedo v domači obrambi in v 23. minuti izenačil na 1:1. Oplast je svojo pobudo kronal v 28. minuti, ko je Nik Logar podal žogo prek celega terena, v mrežo gostov pa je žogo z glavo spravil Tilen Leban. THE Nutrition Extrem je skušal doseči izenačujoči zadetek, po prestreženi žogi pa je v 40. minuti domačo zmago in bron potrdil izkušeni povratnik Dani Vulikič.

To je prva članska medalja Oplasta po sedmih letih, THE Nutrition Extrem pa je letos sploh prvič igral polfinale prve slovenske futsal lige.