Opozorilo Rogliču: 'dedek' Valverde pravi, da še ni rekel zadnje

Roglič (na fotografiji) zanesljivo prodira do Madrida.

Petnajsta etapa s ciljem pri cerkvi Naše Gospe v L'Acebuju je vnovič razveselila slovenske ljubitelje kolesarstva. Tempu Primoža Rogličaje v zaključku lahko sledil zgolj domačin Alejandro Valverde, ki ga je tudi Roglič prepoznal kot "glavnega tekmeca" do konca letošnje Vuelte. Z Valverdejem sta si na začetku španske pentlje tudi priskočila na pomoč, Španec je kar deset let mlajšega Slovenca označil za "dobrega zaveznika", a zdaj je ostal edini resen konkurent zvezdniku Jumbo-Visme za končno zmago.

"Valverde je zdaj moj glavni tekmec, on mi je najbližje. Pred nami so še težki dnevi, zato je treba čas ohraniti zbranost,"po poročanju portala španskega dnevnika MARCA dejal Roglič, ki je preživel napad španskega veterana v zadnjih kilometrih.

"Ko te napade drugi v skupnem seštevku, je dobro, če mu lahko slediš. To sem za nameček storil na težkem vzponu. Sva kolesarja in želiva dirkati. Medsebojno se spoštujeva. Čim prej poskušava priti na vrh,"je še povedal Roglič.

'Dedek še ni rekel zadnje besede'

Na vrhu vzpona je bil zelo zadovoljen tudi Valverde, čeprav se napad okoli sedem kilometrov pred ciljem ni razpletel povsem po njegovih željah. Vseeno se mu je v skupnem seštevku za 41 sekund uspelo oddaljiti od drugega slovenskega junaka letošnje dirke Tadeja Pogačarja(UAE Emirates Team) in Kolumbijca Miguela Angela Lopeza(Astana).

"Šli smo na polno, tisti spredaj in tisti zadaj. Od začetka smo se borili s Solerjem (Marcom, moštvenim kolegom, op. a.) med ubežniki, nato me je počakal in mi pomagal. Rad bi se mu zahvalil za opravljeno delo, hvala tudi ekipi,"je kolesarja, ki je na letošnji dirki enkrat že glasno negodoval, ker je moral čakati svoje sotekmovalce, pohvalil Valverde. Za Rogličem še naprej zaostaja za zajetnih 2:25 minute, medtem ko Pogačarju beži za 1:17, Lopezu pa za 1:34.

"Ne vem, če se lahko borim za skupno zmago na Vuelti, a če se bom, če bom nared za prvo ali drugo mesto, bomo videli iz dneva v dan. Dedek še ni rekel zadnje besede,"je bil dobro razpoložen Valverde."Imel sem dobre noge in zato sem napadel že veliko prej. Hvala tudi Rogliču, ker je potegnil na prvem delu vzpona. Tudi, če mi ne bi uspelo povečati prednosti, ne bi bilo slabo, toda teh 40 sekund je, jasno, dobrih 40 sekund,"še pravi svetovni prvak.