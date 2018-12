Orel poletel na tribuno, pogumni navijač pa mu je 'ponudil roko'

Beloglavi orli so redni gostje na ameriških športnih prireditvah. Tako je na letošnji baseballski tekmi v Cincinnatiju (uspešno) pristal varovanec lokalnega živalskega vrta.

Clarka so želeli pred obračunom ekip Clemson Tigers in Notre Dame Fighting Irish na tako imenovanem Cotton Bowlu, polfinalnim obračunom študentske lige ameriškega nogometa, poslati v zrak, kjer bi preživel nekaj trenutkov med igranjem ameriške himne. Toda ogromna ptica si je ob pogledu na več kot 90.000 gledalcev na stadionu AT&T izbrala drugo "pristajalno stezo".

Navijač Notre Dama, 42-letni Albert Armas, je priznal, da se je prestrašil, ko ga je Clark zgrabil za ramo, medtem ko se mu je 13-letni sin Jaysen, ki je vstopnice za tekmo dobil za božično darilo, zgolj smejal. Navijači so ptiča pozdravili z ovacijami in z mobilnimi telefoni ter fotoaparati hiteli ovekovečiti trenutek, ko si je Clark za svoj "pravi" pristanek izbral novega navijača Notre Dama, Tuyena Nguyena, ki je v slogu poznavalcev iztegnil roko.

'Sploh nisem mogel verjeti'

"Ko sem videl, da je ptič pristal (na Armasu, op. a.), sem si mislil, da je moral biti zelo izmučen. Zato sem iztegnil roko, da bi videl, kaj se bo zgodilo. In pristal je na meni. Bilo je zelo zanimivo. Bil sem zelo vznemirjen. Bilo je izjemno, sploh nisem mogel verjeti," je za Sports Illustratedpovedal Nguyen, medtem ko je po poročanju BBCnjegova žena Kim vse skupaj zamudila, saj je šla ravno na stranišče.

Ko so se posnetki začeli širiti po spletu, so številni menili, da je pristanek orla pri navijačih Notre Dama dober znak za njihovo moštvo, ki pa je vseeno izgubilo z visokih 3 : 30 in se na (pred)zadnji stopnički poslovilo od finala.

"Clark, imel si le eno nalogo. (A še vedno te imamo radi),"se je prek uradnega profila na Twitterju pošalilo vodstvo Cotton Bowla.