Organizatorjem smrtonosnega ultramaratona zaporne kazni

Pet posameznikov, ki so sodelovali pri načrtovanju nesrečnega dogodka, so obsodili zaradi malomarnosti, neustreznih odločitev in podkupovanja, njihove napake so vodile do hudega varnostnega incidenta. Tekači so na progi, dolgi 100 kilometrov, tekmovali v katastrofalnih razmerah, njihovo varnost so ogrožali toča, leden dež in močan veter.

Tek na dolge razdalje in drugi ekstremni športi so na Kitajskem v zadnjih letih v razcvetu, take vrste aktivnosti je spodbujala tudi vlada, a organizacija tovrstnih prireditev je bila vedno bolj ali manj pomanjkljiva.