Organizatorji OI se zanašajo na učinkovito cepivo

Olimpijski organizatorji so večkrat zatrdili, da cepivo proti koronavirusu ni pogoj za varno izvedbo OI, ki se bodo po novem začele konec julija 2021. Vendar pa so priznali, da bi jim učinkovito cepivo precej poenostavilo organizacijo tekmovanja, zato so z olajšanjem pospremili 90-odstotno učinkovitost poskusnega cepiva.

"Organizacijski odbor ni izključen iz družbe ... Seveda smo slišali za novico o cepivu," je na srečanju z novinarji dejal pooblaščenec za logistiko OI Hidemasa Nakamura. "In v organizacijskem odboru se ob novici počutimo verjetno enako kot vi, imamo pozitivne občutke in čutimo olajšanje,"je dejal Nakamura, a v isti sapi poudaril: "A mi trenutno ne razmišljamo o cepivu, ker ga še nimamo, raje smo osredotočeni na hitro in učinkovito testiranje, medsebojno razdaljo ter upoštevanje ukrepov in uspešno sodelovanje med športniki in drugimi deležniki iger. Mislim, da je to dovolj, da je to vse, kar potrebujemo, da pripravimo varne olimpijske igre," je dodal.