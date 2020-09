Organizatorji OI v Tokiu potrdili načrt za znižanje stroškov

"Najlaže bi bilo reči, to ni mogoče izvesti. Toda mi delimo skupno mnenje, da je to mogoče in smo odločeni, da se bodo igre zgodile. Ne želimo razočarati te generacije olimpijskih športnikov," je pojasnil podpredsednik Moka John Coates, tudi vodja koordinacijske komisije, in ponovno zatrdil, da do odpovedi OI ne bo prišlo.

Coates je po poročanju japonske tiskovne agencije Kyodo News načrt opisal kot model za naslednje igre, bolj vitke za čase v svetu po koronavirusu. "To bo pomembna zapuščina in jo lahko poimenujemo dediščina Tokia."

Zadnji predlogi proračuna iger naj bi bili okrog 12 milijard evrov, pri tem pa nameravajo varčevati tudi pri transportni infrastrukturi. Prav tako bodo imeli športniki na voljo manj časa za treninge na prizoriščih. Slednje tudi zato, ker bodo zaradi varnostnih in zdravstvenih pregledih veliko več časa na kontrolnih vstopnih točkah za preglede.

Razni sprejemi in predstavitve bodo manj razkošne, nekatere nepotrebne bodo črtali, druge bodo opravili na minimalni možni način. To velja tudi za tradicionalne prestavitve olimpijskih in paraolimpijskih reprezentanc v olimpijski vasi.

Na voljo bo manj brezplačnih vstopnic, kot so načrtovali za letos. Števila športnikov, ki bodo nastopili na OI, ne bodo zmanjševali, za 10 do 15 odstotkov se bodo manjšale delegacije, ki niso nujne za nastope. Uradniki, novinarji in drugi bodo dobili manj vstopnic za slovesnosti odprtja in zaključka OI, oba dogodka pa bodo še podrobneje preučili, da bi tudi tu prihranili.

Varčevali bodo tudi pri ograjah, ki jih bo manj, le toliko, da bodo zadostili vsem varnostnim zahtevam, maskotah, ognjemetih in drugemu podobnemu "razkošju".

"Nihče od nas ne more pričakovati, da bi že sedaj, 10 mesecev pred OI, zahteval, da povemo, kako bomo poskrbeli za zdravstveno varnost vseh udeležencev v času pandemije. To pa ne pomeni, da ne pripravljamo ukrepov, le objavili jih bomo takrat, ko bo za to primeren čas," pa je še pred dvodnevnim sestankom izpostavil predsednik MokaThomas Bach.

Coates je po sestanku še dejal, da imajo pripravljene različne modele, od rednih testiranj do cepljenja, če bo cepivo tedaj že na voljo.