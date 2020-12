Organizatorji prepričani, da bo Federer nastopil v Melbournu

"Roger Federer se bo prav tako vrnil po poškodbi in nastopil na tem velikem slamu," je v izjavi za javnost zatrdil direktor OP Avstralije Craig Tiley . Prvi nosilec bo seveda Srb Novak Đoković, ki brani naslov, medtem ko bo drugi nosilec, Španec Rafael Nadal , po zgodovinskem 13. naslovu na OP Francije lovil svoj skupno 20. veliki slam, s čimer bi na večni lestvici prehitel Federerja. V Avstraliji je slavil le enkrat v karieri, in sicer leta 2009.

Po Đokoviću in Nadalu kot tretji igralec sveta na avstralski veliki slam prihaja Avstrijec Dominic Thiem, zmagovalec US Opna, sledi Rus Daniil Medvedev, zmagovalec zaključnega turnirja ATP v Londonu, po petem nosilcu Federerju pa so se zvrstili še Grk Stefanos Cicipas, Nemec Alexander Zverev, Rus Andrej Rubljov, Argentinec Diego Schwartzmannin Italijan Matteo Berrettini.