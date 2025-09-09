Organizator po nesreči na Hrušici: Gledalce smo večkrat opozorili in jih umaknili

Organizator amaterske tekme na primerjalni čas Hillclimb Hrušica so po nesreči, ki se je minuli teden zgodila na dogodku, povedali, da so gledalci stali v izletni coni ovinka, kjer ne bi smeli biti. Na to so jih organizatorji tudi večkrat opozorili ter jih pred začetkom spusta voznikov tudi umaknili z dotičnega ovinka. "Dokler te točke niso bile prazne, dirke nismo začeli," je povedal Rok Kostanjšek.
"A kot se na tovrstnih dogodkih večkrat zgodi, so se gledalci kljub našim opozorilom kasneje očitno na skrivaj vrnili na ovinek, kjer se je zgodila nesreča," je dodal Kostanjšek. Kot smo poročali v ponedeljek, je eno od vozil na športni prireditvi zapeljalo s ceste ter trčilo v skupino ljudi ob robu cestišča. Tri osebe so se pri tem poškodovale, ena od njih huje.
Organizator je v videosporočilu, ki ga je delil na družbenem omrežju, dejal, da bo na srečo "fant, ki je bil v nesreči huje poškodvan, okreval".
AŠ SLO svojim članom ni dovolila udeležbe
Na dogodek so se odzvali tudi v Zvezi za avtošport Slovenija (AŠ SLO), v kateri poudarjajo, da dogodek "kljub podobnemu nazivu nima ničesar skupnega z uradnimi gorsko hitrostnimi dirkami, ki so vpisane v koledar AŠ SLO in potekajo tudi pod okriljem mednarodne avtomobilske organizacije FIA".
Kot so sporočili, AŠ SLO kot panožna zveza za avtošport za prireditev na Hrušici ni dala soglasja, "čeprav bi morali organizatorji zanj zakonsko zaprositi", prav tako zveza svojim članom ni dovolila udeležbe na tej prireditvi, saj ta ni bila organizirana skladno z zakonskimi in varnostnimi zahtevami. "Zato nismo imeli nadzora nad zagotavljanjem varnosti udeležencev, obiskovalcev in ostalega osebja na prireditvi," so dodali.
Obtožbe o nelegalni prireditvi
Menijo tudi, da je šlo za nelegalno prireditev, da ne bi smela biti izvedena, upajo pa tudi, da "v prihodnje do takih nelegalnih prireditev ne bo več prihajalo".
Obtožbe, da je šlo za nelegalno prireditev, je sicer Kostanjšek označil za "smešne". "Prireditev zagotovo ni bila ilegalna, saj je bila prijavljena po vseh legalnih postopkih. Na dogodku smo imeli tudi reševalno in policijsko vozilo ter gasilce," je dejal.
Čeprav si tudi sam želi, da nesreč na tovrstnih dogodkih ne bi bilo, pa je poudaril, da se te dogajajo tudi na dogodkih, ki jih organizirajo v AŠ SLO. Spomnil je na primer na Rally Železniki, kjer je 31-letnik kljub prepovedi in opozorilom redarjev zapeljal na progo ter trčil v vozilo organizatorja.
Da je avtomobilski šport nevaren ter da se lahko nesreče zgodijo tudi tam, kjer je za varnost odlično poskrbljeno in kjer nastopajo licencirani tekmovalci, so sicer poudarili tudi v AŠ SLO. "Zelo pomembno pa je sprejeti vse potrebne preventivne ukrepe, da možnost težjih nesreč spravimo na minimum," so še dodali ter poudarili, da se od dogodka na Hrušici strogo distancirajo.
