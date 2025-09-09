Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športi Drugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Drugi športi

Organizator po nesreči na Hrušici: Gledalce smo večkrat opozorili in jih umaknili

Hrušica, 09. 09. 2025 15.42 | Posodobljeno pred 48 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
M.P.
Komentarji
8

Po nesreči na dogodku Hillclimb Hrušica, kjer je eno od športnih vozil zapeljalo s ceste naravnost v gledalce in tri poškodovalo, so se odzvali tako v Zvezi za avtošport Slovenija kot organizatorji dogodka. Prvi poudarjajo, da gre za dogodek, ki ni bil organiziran pod okriljem zveze, menijo pa tudi, da je bil izveden nelegalno. Vendar pa organizatorji zagotavljajo, da slednje ne drži, saj je bil dogodek prijavljen, na kraju pa so bili tako reševalci kot tudi policisti in gasilci.

Organizator amaterske tekme na primerjalni čas Hillclimb Hrušica so po nesreči, ki se je minuli teden zgodila na dogodku, povedali, da so gledalci stali v izletni coni ovinka, kjer ne bi smeli biti. Na to so jih organizatorji tudi večkrat opozorili ter jih pred začetkom spusta voznikov tudi umaknili z dotičnega ovinka. "Dokler te točke niso bile prazne, dirke nismo začeli," je povedal Rok Kostanjšek.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"A kot se na tovrstnih dogodkih večkrat zgodi, so se gledalci kljub našim opozorilom kasneje očitno na skrivaj vrnili na ovinek, kjer se je zgodila nesreča," je dodal Kostanjšek. Kot smo poročali v ponedeljek, je eno od vozil na športni prireditvi zapeljalo s ceste ter trčilo v skupino ljudi ob robu cestišča. Tri osebe so se pri tem poškodovale, ena od njih huje.

Organizator je v videosporočilu, ki ga je delil na družbenem omrežju, dejal, da bo na srečo "fant, ki je bil v nesreči huje poškodvan, okreval".

AŠ SLO svojim članom ni dovolila udeležbe

Na dogodek so se odzvali tudi v Zvezi za avtošport Slovenija (AŠ SLO), v kateri poudarjajo, da dogodek "kljub podobnemu nazivu nima ničesar skupnega z uradnimi gorsko hitrostnimi dirkami, ki so vpisane v koledar AŠ SLO in potekajo tudi pod okriljem mednarodne avtomobilske organizacije FIA".

Kot so sporočili, AŠ SLO kot panožna zveza za avtošport za prireditev na Hrušici ni dala soglasja, "čeprav bi morali organizatorji zanj zakonsko zaprositi", prav tako zveza svojim članom ni dovolila udeležbe na tej prireditvi, saj ta ni bila organizirana skladno z zakonskimi in varnostnimi zahtevami. "Zato nismo imeli nadzora nad zagotavljanjem varnosti udeležencev, obiskovalcev in ostalega osebja na prireditvi," so dodali.

Preberi še Dirkalnik zapeljal s ceste in trčil v tri osebe, ena huje poškodovana

Obtožbe o nelegalni prireditvi

Menijo tudi, da je šlo za nelegalno prireditev, da ne bi smela biti izvedena, upajo pa tudi, da "v prihodnje do takih nelegalnih prireditev ne bo več prihajalo".

Obtožbe, da je šlo za nelegalno prireditev, je sicer Kostanjšek označil za "smešne". "Prireditev zagotovo ni bila ilegalna, saj je bila prijavljena po vseh legalnih postopkih. Na dogodku smo imeli tudi reševalno in policijsko vozilo ter gasilce," je dejal.

Čeprav si tudi sam želi, da nesreč na tovrstnih dogodkih ne bi bilo, pa je poudaril, da se te dogajajo tudi na dogodkih, ki jih organizirajo v AŠ SLO. Spomnil je na primer na Rally Železniki, kjer je 31-letnik kljub prepovedi in opozorilom redarjev zapeljal na progo ter trčil v vozilo organizatorja.

Da je avtomobilski šport nevaren ter da se lahko nesreče zgodijo tudi tam, kjer je za varnost odlično poskrbljeno in kjer nastopajo licencirani tekmovalci, so sicer poudarili tudi v AŠ SLO. "Zelo pomembno pa je sprejeti vse potrebne preventivne ukrepe, da možnost težjih nesreč spravimo na minimum," so še dodali ter poudarili, da se od dogodka na Hrušici strogo distancirajo.

hillclimb hrušica nesreča organizatorji aš slo
Naslednji članek

Iranski odbojkarji na pripravljalni tekmi boljši od Slovencev

Naslednji članek

Pomlajena odbojkarska reprezentanca tretjič na SP

SORODNI ČLANKI

Dirkalnik zapeljal s ceste in trčil v tri osebe, ena huje poškodovana

Eden z avtom v hišo, dva končala v bolnišnici. Na uvodni dirki zmaga Turka

'Nismo norci, ki želimo noreti po cestah'

  • SESALNIK LISTJA
  • ŽAGA
  • PEČ ZA PICO
  • REGAL
  • PANELI
  • BAZEN
  • KOPALNIŠKO POHIŠTVO
  • RADIATOR
  • RAZVLAŽILNIK
  • PEČ
  • VIJAČNIK
  • BAGER
  • ZBIRALEC LISTOV
KOMENTARJI (8)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
kalašnik
09. 09. 2025 17.43
Potem je zatajila varnostna služba?
ODGOVORI
0 0
bb5a
09. 09. 2025 17.30
+3
Darwinova nagrada čaka vse udeležene... pohitite...
ODGOVORI
3 0
Midelamodrugace
09. 09. 2025 17.30
+0
Kostanjšek sds bogatun?
ODGOVORI
1 1
landrick landrick
09. 09. 2025 17.29
+0
Ista Norija brez repa in glave se bo slej ko prej naredila na reliju po Žalcu. Ta prireditev, ki ji občani nasprotujejo, saj povzroča enoten hrup in onesnažen zrak, se izvaja po diktatu županove klike in zelene hmeljarske mafije!
ODGOVORI
1 1
Ici
09. 09. 2025 17.27
+1
Zveza za šport Slovenije sploh ne obstoja.
ODGOVORI
1 0
wsharky
09. 09. 2025 17.11
+2
se zgodi, nimaš kaj
ODGOVORI
3 1
jablan
09. 09. 2025 17.11
+7
folk kar na cesto se postavte
ODGOVORI
7 0
Malo_sutra
09. 09. 2025 17.08
+0
Made in Japan.
ODGOVORI
1 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1215