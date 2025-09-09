Organizator po nesreči na Hrušici: Gledalce smo večkrat opozorili in jih umaknili

Po nesreči na dogodku Hillclimb Hrušica, kjer je eno od športnih vozil zapeljalo s ceste naravnost v gledalce in tri poškodovalo, so se odzvali tako v Zvezi za avtošport Slovenija kot organizatorji dogodka. Prvi poudarjajo, da gre za dogodek, ki ni bil organiziran pod okriljem zveze, menijo pa tudi, da je bil izveden nelegalno. Vendar pa organizatorji zagotavljajo, da slednje ne drži, saj je bil dogodek prijavljen, na kraju pa so bili tako reševalci kot tudi policisti in gasilci.

Organizator amaterske tekme na primerjalni čas Hillclimb Hrušica so po nesreči, ki se je minuli teden zgodila na dogodku, povedali, da so gledalci stali v izletni coni ovinka, kjer ne bi smeli biti. Na to so jih organizatorji tudi večkrat opozorili ter jih pred začetkom spusta voznikov tudi umaknili z dotičnega ovinka. "Dokler te točke niso bile prazne, dirke nismo začeli," je povedal Rok Kostanjšek.

"A kot se na tovrstnih dogodkih večkrat zgodi, so se gledalci kljub našim opozorilom kasneje očitno na skrivaj vrnili na ovinek, kjer se je zgodila nesreča," je dodal Kostanjšek. Kot smo poročali v ponedeljek, je eno od vozil na športni prireditvi zapeljalo s ceste ter trčilo v skupino ljudi ob robu cestišča. Tri osebe so se pri tem poškodovale, ena od njih huje. Organizator je v videosporočilu, ki ga je delil na družbenem omrežju, dejal, da bo na srečo "fant, ki je bil v nesreči huje poškodvan, okreval".

AŠ SLO svojim članom ni dovolila udeležbe

Na dogodek so se odzvali tudi v Zvezi za avtošport Slovenija (AŠ SLO), v kateri poudarjajo, da dogodek "kljub podobnemu nazivu nima ničesar skupnega z uradnimi gorsko hitrostnimi dirkami, ki so vpisane v koledar AŠ SLO in potekajo tudi pod okriljem mednarodne avtomobilske organizacije FIA". Kot so sporočili, AŠ SLO kot panožna zveza za avtošport za prireditev na Hrušici ni dala soglasja, "čeprav bi morali organizatorji zanj zakonsko zaprositi", prav tako zveza svojim članom ni dovolila udeležbe na tej prireditvi, saj ta ni bila organizirana skladno z zakonskimi in varnostnimi zahtevami. "Zato nismo imeli nadzora nad zagotavljanjem varnosti udeležencev, obiskovalcev in ostalega osebja na prireditvi," so dodali.

Obtožbe o nelegalni prireditvi