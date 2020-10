Organizatorji so si oddahnili: Giro brez novih okužb

Prireditelji so zato napovedali dodatna testiranja, opravili so jih 15. in 16. oktobra. Testirali so 512 udeležencev dirke, tako kolesarjev kot članov ekip. Danes so sporočili, da so bili vsi ti testi negativni in da v karavani ni nobene nove okužbe.

V dogovoru z Mednarodno kolesarsko zvezo bodo naslednja testiranja opravili v ponedeljek, 19. oktobra, ko bo na Giru zadnji prost dan.