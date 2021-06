Organizatorji Toura zavračajo očitke: Če bi bila pravila še strožja, dirke ne bi končali

Po tretji etapi dirke po Franciji, ki je zopet postregla s številnimi padci, zaradi česar sta v skupnem seštevku nazadovala tako Primož Roglič kot Tadej Pogačar, so bili na udaru kritik organizatorji dirke. Očita se jim, da so zaključek trase speljali na preozkih cestah, kjer ni bilo dovolj prostora za vse v glavnini. Thierry Gouvenou, na Touru odgovoren za oblikovanje etap, pa odgovarja, da brez tveganj dirke po Franciji sploh ne bi bilo mogoče izpeljati. Nezadovoljni kolesarji naj bi svoje nezadovoljstvo želeli izkazati s stavko, govori se celo o protestni vožnji v prvih 50 kilometrov današnje četrte etape.

icon-expand "Primož Roglič je v cilj tretje etape pripeljal, kot da bi ravnokar prišel iz ringa z Mikom Tysonom," so tretjo etapo komentirali pri The Cycling Podcast. FOTO: AP

Mnogi kolesarji in ekipni direktorji so organizatorjem letošnjega Toura zamerili, da so za zaključek tretje etape izbrali zelo nevarne odseke cest v bližini bretanskega Pontvinyja. Deset kilometrov pred ciljem je v veliki gneči najprej padel Primož Roglič, ki je na levi strani cestišča "zapel" s Sonnyjem Colbrellijem, kmalu zatem pa je glavnino razredčil še en padec. Kolesarji so se nekoliko spuščali, na ozkem odseku, kjer je cesta zavila v levo, žal ni bilo prostora za vse.

Kolesarji so se po koncu tretje etape med seboj začeli dogovarjati o možnosti stavke v znak nestrinjanja z organizatorji. V zraku je bila celo odpoved četrte etape, a naj bi na koncu sklenili kompromis – prvih 50 kilometrov današnje etape bodo prevozili v ležernem, protestniškem tempu, poroča TV Slovenija.

Nekateri, med njimi tudi francoski sprinter Arnaud Demare so v bolečinah obležali sredi asfalta, posledično pa kolesarji za njimi niso mogli nadaljevati lovljenja vodilnih. Čeprav se ni znašel na tleh, je zavoljo tega 26 sekund izgubil Tadej Pogačar, okrvavljenemu Primožu Rogliču pa je ta padec preprečil normalno lovljenje glavnine, zaradi česar je zaostal še nekoliko več kot bi sicer. Športni direktor Jubmo-Visme Frans Maassen je bil po koncu besen tudi zato, ker so organizatorji zavrnili prošnjo nekaterih ekip, da se zaradi zapletenega in nevarnega zaključka varno mejo (ko kolesarji tudi v primeru padca in posledičnega zaostanka ne izgubijo časa v skupnem seštevku, op. a.) s treh premakne na pet kilometrov.

'Dirke ne bi niti zaključili'

"Vse težje in težje je prirejati varne zaključke etap. Kar se tiče ponedeljkove preizkušnje, smo iz možnosti za cilj izključili kar štiri kraje (Lorient, Lanester, Hennebont in Plouay), ker so bili prenevarni," pa je na očitke odgovoril Thierry Gouvenou, nekdanji kolesarski profesionalec in odgovorni za določitev etap na dirki po Franciji. 52-letni domačin, ki je na Touru nastopil sedemkrat, je po poročanju L'Equipa dodal: "Nimamo več krajev, kjer ne bi bilo ne krožišč, ne prometnih otokov ne cestnih zoženj. Deset let nazaj je bilo na našem seznamu 1.110 nevarnih odsekov, danes jih je 2.300. Če bodo pravila še strožja, nam dirke ne bo uspelo dokončati."