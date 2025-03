Orkani niz zmag podaljšali na šest

Jack Roslovic je dosegel gol in podajo, člani zasedbe Carolina Hurricanes pa so svoj niz zmag v hokejski ligi NHL podaljšali na šest tekem, potem ko so s 4:2 premagali Detroit Red Wings. Hokejisti iz Severne Karoline so tretji najboljši v vzhodni konferenci.

Zadeli so še Taylor Hall, Jalen Chatfield in Eric Robinson, Frederik Andersen pa je zbral 24 obramb za orkane, ki so drugi v metropolitanski diviziji in imajo šest točk prednosti pred New Jersey Devils z eno tekmo manj. Jesperi Kotkaniemi je prispeval dve podaji. "V zadnjih 60 minutah je bilo videti veliko bolje," je dejal trener Caroline Rod Brind'Amour. "Celo leto smo igrali dobro. Včasih je bilo na tekmi res dobrih le štiri ali pet minut, tako da je bila to frustracija. Tega zdaj v zadnjem delu nisem videl." Alex DeBrincat in Michael Rasmussen sta zadela za Red Wings, ki so izgubili sedem od zadnjih osmih tekem. Petr Mrazek je zbral 28 obramb.

Washington Capitals so na vrhu vzhoda s 94 točkami, Florida Panthers so drugi s 85 točkami, točko manj ima Carolina. Kaapo Kakko je dosegel gol za vodstvo 3:2 v tretji tretjini, Eeli Tolvanen pa je dosegel dva zadetka in podajo za Seattle Kraken v petkovi zmagi s 4:2 proti hokejskemu klubu Utah v Climate Pledge Areni v Seattlu. Zadel je tudi Brandon Montour, Jordan Eberle pa je prispeval dve asistenci za Kraken. Seattle je zmagal na treh od zadnjih štirih tekem. Philipp Grubauer je zbral 23 obramb. V Anaheimu v Kaliforniji, v bližini Los Angelesa, kjer živita slovenskega zvezdnika Luka Dončić in Anže Kopitar, je domača zasedba Ducks dosegla zmago z 2:1 proti Nashville Predators. V Honda Centru se je izkazal domači vratar Lukaš Dostal, ki je zbral 28 obramb ter povsem onemogočil goste. Za 24-letnega Dostala je bila to 20. zmaga v sezoni. "Bil je odličen," je dejal napadalec račkov Alex Killorn. "Ne vidiš pogosto mladih vratarjev, ki bi bili tako dosledni, kot je bil on. Bil je močan, odlično je igral za nas ter nas drži v igri na vsaki tekmi, zato je bilo to res nekaj posebnega." "Nikoli ne odnehamo. Vedno smo pripravljeni na igro," je dejal Dostal. "Mislim, da imamo zelo povezano ekipo in to skušamo pokazati vsak večer."

V Calgaryju v Kanadi je blestel Parker Kelly, ki je dvakrat zadel za goste, Colorado Avalanche pa so v Scotiabank Saddledome zmagali s 4:2 proti domačim Flames. Valerij Ničuškin in Ryan Lindgren sta zadela za Avalanche. Scott Wedgewood je zbral 22 obramb. Leon Draisaitl je podaljšal svoj niz točk na 17 tekem, ko je dosegel oba zadetka, vključno z odločilnim v četrti minuti podaljšku, Edmonton Oilers pa so po rednem delu tekme z 2:1 v UBS Areni ugnali New York Islanders. Draisaitl ima 26 točk (14 golov, 12 podaj) v nizu točk, ki je najdaljši v njegovi NHL karieri in je izenačen z Davidom Pastrnakom iz Boston Bruins po najdaljšem nizu v ligi NHL v tej sezoni. Njegov drugi zadetek je bil tudi njegova 100. točka v sezoni (49 golov, 51 podaj na 66 tekmah). "To je lep individualni mejnik, vendar sta osvojeni dve točki veliko večji od katerega koli osebnega rekorda," je dejal Draisaitl. "Vse to so lepi mejniki in dosežki zame osebno, vendar nič od tega nikoli ne deluje brez soigralcev." Calvin Pickard je zbral 24 obramb za naftarje, ki so se vrnili po dveh porazih.

Edmonton je z 80 točkami drugi v razvrstitvi pacifiške skupine. Kopitarjevi Los Angeles Kings imajo le točko manj, na vrhu razpredelnice je Las Vegas s 85 točkami. Winnipeg Jets, s 96 točkami vodilna ekipa zahoda in lige, je s 4:1 ugnala Dallas Stars. Kyle Connor je dvakrat zadel in dodal asistenco. Za Winnipeg sta zadela še Dylan Samberg in Morgan Barron, Mark Scheifele pa je prispeval tri podaje. Connor Hellebuyck je zbral 24 obramb.