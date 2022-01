Osaka in Nadal v drugi krog, Norrie prva večja žrtev

V odsotnosti Srba Novaka Đokovića, ki je po več kot desetdnevnem sporu z avstralskimi oblastmi glede vstopa v državo kot necepljena oseba včeraj moral zapustiti Avstralijo, je Naomi Osaka edina v Melbournu, ki brani lanski naslov. A tudi njen nastop po predanem dvoboju na pripravljalnem turnirju v Melbournu pred tednom dni ni bil gotov. Japonka Osaka, ki je po daljši odsotnosti zdrsnila na 14. mesto na svetovni lestvici, ni kazala nobenih znakov poškodbe ali dvomov po daljšem boju s pomanjkanjem motivacije. V 68 minutah igre je s 6:3 in 6:3 premagala Kolumbijko Camilo Osorio. V prvem nizu je hitro povedla s 4:0, v drugem pa je svoji nasprotnici odvzela servis pri 3:2 in nato znova v deveti igri za končno zmago. Zmagovalka OP Avstralije lani in pred tremi leti je bila zadovoljna s svojo igro. "Igrala sem dokaj dobro, čeprav nisem imela veliko informacij o moji nasprotnici ... Zadovoljna sem, da sem tu. Vedno je poseben občutek, ko se vrneš sem," je dejala Japonka o igranju na prvem grand slamu sezone.

Na teniška igrišča se je ob začetku leta po večmesečni odsotnosti vrnil tudi Rafael Nadal, ki je prav tako kot Osaka prikazal dominantno predstavo za uvod. Šesti nosilec je po eni uri in 51 minut s 6:1, 6:4, 6:2 odpravil Američana Marcosa Girona. Španec na turnirju lovi rekordno 21. zmago na največjih turnirjih, v naslednjem krogu pa se bo pomeril s Thanasisom Kokkinakisom iz Avstralije in Yannickom Hanfmannom iz Nemčije. "Po vrnitvi po poškodbah nikoli ne veš, kako boš, stvari so lahko težke, zato je treba vzeti stvari vsak dan posebej. Ostajam pozitiven," je dejal Nadal. Majorčan je po prihodu v Avstralijo povedal, da ga je v decembru močno zdelal tudi covid-19. "Simptomi niso prijetni. Štiri dni sem ležal, a zdaj se počasi pobiram," je pojasnil.