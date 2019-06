Naomi Osaka se je poslovila od grand slama, Novak Đoković še v igri

Naomi Osaka je uvodna dva kroga preskočila po hudih težavah in potem ko je vsakič izgubila prvi niz. V tretje se ji ni izšlo. S 4:6 in 2:6 je izgubila proti 42. igralki na svetu ČehinjiKaterini Siniakovi, ki je tako dosegla svoj največji uspeh na grand slamih v konkurenci posameznic. Triindvajsetletna igralka je sicer že dvakrat zmagala na največjih turnirjih, in sicer v Rolandu Garrosu in Wimbledonu med dvojicami z rojakinjo Barboro Krejcikovo in je trenutno tudi prva igralka sveta med dvojicami.

Kljub porazu bo Naomi Osaka zadržala prvo mesto na lestvici WTA, saj so vse tekmice, ki bi jo lahko prehitele, že končale nastope v Parizu. Najvišje postavljeni igralki sta zdaj lanski finalistki, branilka naslova Romunka Simona Halep (3.), ki je danes s 6:2, 6:1 premagala Ukrajinko Lesijo Curenko, ter sedma nosilka Američanka Sloane Stephens, ki je včeraj proti Poloni Hercog ubranila tri zaključne žogice in v tretjem nizu zmagala s 6:4. Japonka je po porazu priznala, da je na svoji najmanj priljubljeni podlagi čutila pritisk prve igralke sveta. "Pesek je podlaga, ki jo še moram vzljubiti. Vedno, ko pridem v Pariz, sem vznemirjena in v pričakovanju, da mi bo stekla igra, a ko se enkrat začnejo dvoboji, to nekako izgine in se ne znajdem več," je povedala Naomi Osaka.