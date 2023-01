Osaka je presenetila z razlogom za odstop od OP Avstralije: noseča je

"Minula leta so bila, milo rečeno, zanimiva. Zdaj pa razumem, da so najbolj naporni trenutki v življenju lahko tudi najbolj zabavni. Teh nekaj mesecev zunaj športa je resnično oživelo mojo ljubezen in spoštovanje do igre, ki sem ji posvetila svoje življenje, ki je prekratko, in nobenega trenutka več ne jemljem kot samoumevnega. Vsak dan je blagoslov in avantura," je še dodala igralka, ki je zadnjič uradno tekmo odigrala septembra lani na turnirju Pan Pacific Open, ko je predala srečanje z Brazilko Beatriz Haddad Maia.