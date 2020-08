Osaka, ki sprva ni hotela nastopiti, zdaj v finalu, kjer jo čaka Azarenka

Naomi Osaka je sicer po vzoru košarkarjev lige NBA sprva dejala, da v polfinalu ne bo nastopila, saj so določene stvari pomembnejše od športa, nato pa si je po posredovanju organizatorjev premislila in sprejela odločitev, da bo vendarle stopila na trdo podlago turnirja Cincinnati. In ta poteza se je izkazala še za kako modro: po dveh urah igre je slavila s 6:2 in 7:6 (5) ter se uvrstila v veliki finale. Za Osako je sicer to skorajda domači turnir, saj je večino življenja živela v bližini New Yorka, potem ko se je pri treh letih z rodne Japonske preselila v ZDA.

V finalu se bo Osaka pomerila z Belorusinjo Viktorijo Azarenko, nekdanjo prvo igralko sveta, ki pa je bila po rojstvu otroka daleč od stare forme. Kot kaže, je med pandemijo novega koronavirusa dobro trenirala, saj se je po več kot letu dni znova uspela uvrstiti v finale WTA turnirja. V polfinalu je nepostavljena Belorusinja po dveh urah in 20 minutah premagala osmo nosilko, BritankoJohanno Konto.