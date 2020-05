Osaka na vrhu seznama najbolje plačanih športnic prehitela Williamsovo

Z zaslužkom 37,4 milijona dolarjev (34,32 milijona evrov), tu so vštete pogodbe s pokrovitelji in turnirske nagrade v lanskem letu, je Naomi Osaka v žep pospravila 1,28 milijona evrov več kot Američanka Serena Williams. Williamsova je bila na lestvicah Forbesana vrhu zadnja štiri leta, Osaka pa jo je uspela preseči z novim rekordom. Toliko denarja namreč še ni zaslužila nobena športnica v enem koledarskem letu. 22-letnica je sicer zaenkrat v karieri osvojila dva naslova na velikih slamih, zadnjega lani na OP Avstralije v Melbournu, medtem ko Williamsova (23 naslovov) že nekaj let neuspešno lovi absolutno rekorderko Margaret Court(24).

Dosedanji rekord, ko gre za enoletne zaslužke, je bil sicer v lasti upokojene Rusinje Marije Šarapove, ki je leta 2015 zaslužila 29,7 milijona dolarjev (27,25 milijona evrov). Teniške igralke od leta 1990 neprekinjeno osvajajo prvo mesto v izračunih Forbesa, od leta 2004 pa sta se praviloma izmenjevali Šarapova in Williamsova. Osaka je na poti do svojega prvega velikega naslova leta 2018 v New Yorku sicer v finalu premagala ravno Williamsovo, ki je dvoboj zaznamovala tudi z glasnim prerekanjem s sodnikom.

Japonka je nato osvojila še drugi zaporedni naslov na velikih slamih, OP Avstralije, sledil pa je občuten padec forme, ki jo je potisnil vse do desetega mesta na lestvici WTA. Osaka, ki sicer živi in trenira na Floridi, ima po očetu tudi haitijsko-ameriške korenine, po zaslugi svoje osebnosti in napadalnega sloga igre pa je postala ena marketinško najbolj zanimivih športnic, je zapisala agencija Reuters. Za njeno javno podobo in kariero skrbi podjetje IMG, trenutno pa ima sklenjenih 15 pogodb s pokrovitelji, med njimi so Nike, Nissan Motors, Shiseido in Yonex.