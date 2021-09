Osaka vztraja o premoru za nedoločen čas

Nekdanja številka 1 svetovnega tenisa Naomi Osaka je pričakovano odpovedala nastop na mastersu v Indian Wellsu prihodnji mesec, so sporočili prireditelji. Japonka, ki je na lestvici WTA zdrsnila iz prve peterice, si je po odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku vzela premor za nedoločen čas in se morda ne bo vrnila vse do sezone 2022.

icon-expand Naomi Osaka FOTO: AP Naomi Osaka je v New Yorku branila naslov, a izpadla že v tretjem krogu proti poznejši finalistki, Leylah Fernandez. Potem ko je vodila za niz in servirala za zmago pri 6:5, je zmagovalka štirih turnirjev za veliki slam na stadionu Arthur Ashe izgubila živce in v znak frustracij trikrat lopar vrgla v tla. Po žvižganju in vzklikih s tribun si je prislužila tudi sodniško opozorilo, potem ko je žogico udarila med obiskovalce Flushing Meadowsa. Takoj po presenetljivem izpadu je 23-letna zvezdnica novinarjem dejala, da načrtuje "odmor od tenisa za nekaj časa". "Iskreno ne vem, kdaj bom odigrala svojo naslednjo teniško tekmo," je takrat dejala Osaka, preden se je razjokala na novinarski konferenci.