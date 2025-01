Osaka predčasno končala nastope v Melbournu, Alcaraz napredoval v osmino finala

Osaka, ki se je v začetku leta 2024 vrnila na igrišča po dolgem premoru, se je prvič po letu 2022 prebila v tretji krog turnirja za grand slam. Tudi Belinda Bencic se je oktobra vrnila na turnejo WTA, potem ko je prav tako kot Osaka rodila hčerko. V osmini finala se bo Švicarka slovaškega rodu pomerila z zmagovalko dvoboja med tretjo igralko sveta Coco Gauff in Kanadčanko Leylah Fernandez .

Naomi Osaka , nekdanja številka 1, ta čas pa 51. igralka na svetovni lestvici, je predala še drugi dvoboj v nekaj dneh. V začetku januarja je v finalu turnirja v Aucklandu vrgla brisačo proti Danki Clari Tauson . Pri združenju WTA so pozneje navedli, da ima Japonka "poškodbo trebušnih mišic".

Carlos Alcaraz je stopil na igrišče Rod Laver za prvo igralko sveta, Arino Sabalenka, in zmagal, a izgubil svoj prvi niz na turnirju proti Portugalcu Nunu Borgesu (33. na lestvici ATP). Alcaraz je slavil s 6:2, 6:4, 6:7 (3) in 6:2. V osmini finala se bo pomeril z Britancem Jackom Draperjem (18.) ali Avstralcem Aleksandrom Vukićem (68.) in se skušal prebiti v četrtfinale kot lani, kar je njegov najboljši rezultat na OP Avstralije.

Če bo osvojil naslov v Melbournu, bo Alcaraz pri 21 letih postal najmlajši igralec, ki je osvojil vse štiri turnirje za grand slam. Španec je domačo javnost spravil v delirij takoj po koncu dvoboja z obljubo, da si bo dal tetovirati kenguruja, če zmaga na OP Avstralije. "Zdaj moram samo še dvigniti pokal," se je smejal Alcaraz.