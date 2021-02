Naomi Osaka zaustavila pohod Serene Williams na rekord

Naomi Osaka se bo za naslov na odprtem prvenstvu Avstralije pomerila ali z Američanko Jennifer Brady ali s Čehinjo Karolino Muchovo. Za zdaj ima Japonka tri grand slame, v Flushing Meadowsu 2018 in 2020 ter Melbournu 2019. "Danes sem v uvodnih igrah naredila nekaj neizsiljenih napak, tako zelo sem bila živčna in prestrašena. Nato pa sem ujela ritem in najpomembneje zame je bilo, da sem se zabavala," je po tekmi dejala Osaka, ki je uvodoma zaostajala z 0:2, nato pa dobila pet iger zaporedoma. Nekaj besed je namenila tudi tekmici. "Zame je vedno velika čast igrati proti Sereni in sama nisem želela izpasti na slab način, zato sem dala res vse od sebe," je dodala 23-letna Japonka. Serena Williams pa je od leta 2017, ko je pred štirimi leti OP Avstralije osvojila noseča, izgubila štiri finale grand slamov.