Naomi Osaka drugo leto zapored predčasno končala sezono

Japonka Naomi Osaka, ki je v letošnji sezoni zmagala na uvodnem turnirju za grand slam v sezoni, OP Avstralije, je dvoboj 1. kroga zaključnega turnirja najboljše ženske osmerice na turnirju na Kitajskem proti Čehinji Petri Kvitovi dobila z 2:1 v nizih. Mesto nosilke številka tri bo po odpovedi tako v žrebu pripadlo Nizozemki Kiki Bertens, ki se bo pomerila s številko 1, Avstralko Ashleigh Barty.

"Zelo sem razočarana, da sem morala odpovedati nadaljnje nastope na finalu sezone. Gre za največji dogodek leta in tu v Šenzenu zelo uživam. Žal sem se poškodovala. Res si nisem želela sezone končati na takšen način, a nimam druge izbire," je 22-letna Osaka, sicer tretja na lestvici WTA, sporočila organizatorjem in dodala:"Veselim se, da se bom posvetila okrevanju, in upam, da bom v Šenzenu spet zaigrala naslednje leto."