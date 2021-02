Za zmagovalko v Melbournu Osako je Serena še vedno številka 1

Naomi Osakaima zdaj v "lasti" štiri lovorike, osvojene na turnirjih za grand slam, najboljša je bila na OP ZDA v letih 2018 in 2020 ter v Avstraliji leta 2019 in 2021, in to že pri 23 letih. V letošnjem finalu je gladko z 2:0 v nizih premagala Američanko Jennifer Brady. Dan po dvoboju je, kot je že tradicija, še enkrat stopila pred novinarje in ponosno pokazala osvojeni pokal.

Japonka je zanesljivo nova vzornica številnim mladim teniškim igralkam po svetu, o tem pričajo tudi njeni dosežki. A sama, kot pravi, v prvi plan še vedno postavlja Sereno Williams. Zanjo je še vedno vzornica in inspiracija. Američanko je v polfinalu na OP Avstralije premagala prav Japonka in ji preprečila pot do 24. naslova na turnirjih za grand slam.

Osaka želi biti tudi takšen vzor mladim."Upam, da bom igrala dovolj dolgo, da se bom pomerila s kakšnim dekletom, ki bo dejala, da sem bila njena najljubša igrala ali nekaj takega. Zame je to nekaj najlepšega, kar se ti lahko zgodi v življenju."