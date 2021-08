Solze Osake na prvi novinarski konferenci po treh mesecih

"Čutila sem, da moram nekaj storiti zase. Počutila sem se, kot da sem se za nekaj tednov skrila v svojo hišo in mi je bilo malce nerodno iti ven. Največje odkritje zame je bil odhod na olimpijske igre, pa ko so drugi športniki prišli k meni in mi rekli, da so resnično veseli, da sem naredila to, kar sem," je pojasnila Osaka dogajanje po pariškemu turnirju.

Turnir v Cincinnatiju je šele drugi za Naomi Osako , odkar si je vzela premor od tenisa zaradi duševnih težav. Štirikratna zmagovalka turnirjev za grand slam je letos javno povedala, da je že po zmagi na odprtem prvenstvu ZDA leta 2018 trpela za depresijo. Sredi junija se je, kot je dejala, zaradi občutka depresije in tesnobe umaknila z Roland Garrosa. To je storila dan po tem, ko po zmagi v prvem krogu ni želela sodelovati na novinarski konferenci in je nato predčasno končala z nastopi na OP Francije.

Na vprašanje, kako bi lahko delovalo, da bi bilo dobro za njo, je z nasmeškom odgovorila: "Morda bi bilo dobro, če bi dobili dan za bolniško. Kaznovani smo, če ne pridemo na novinarsko konferenco, vendar se včasih počutimo žalostne in morda bi bilo primerno pravilo, da si lahko vzamemo bolniško in odgovorimo na vprašanja po elektronski pošti ali kaj podobnega. Ampak, to je moje videnje in ne vem, če je to prava rešitev."

Novinar Cincinnati Enquirerja Paul Daugherty je Osako vprašal, kakšen je njen pogled na to, da ima koristi od velikih medijev, a z njimi ne želi govoriti, je poročal BBC. Novinarska konferenca je bila na kratko prekinjena, ker se je Osaka znašla v solzah, a je vseeno odgovorila: "To vprašanje je zame zelo zanimiv pogled na dogajanje. Kar bom povedala, je tudi nekaj, česar ne morem reči za vse, ampak lahko govorim le zase. Povedala bi, da so trenutki, ko sem na novinarski konferenci, zame najtežji. Že ko sem bila mlajša, je bilo zame veliko medijskega zanimanja. Mislim, da je temu tako zaradi mojega ozadja, kot tudi zaradi tega, kako igram. Na prvem mestu pa sem teniška igralka. To je tudi razlog, da se veliko ljudi zanima zame."

"Tako lahko rečem, da sem v tem pogledu zelo drugačna od številnih ljudi, in ne morem ničesar storiti. Ko kaj objavim na Twitterju ali rečem, pa to sproži veliko medijskih člankov in podobnih odzivov. Tako da bom vedno rekla, da nisem povsem gotova vase, kako vse skupaj uravnotežiti," je še dodala 23-letnica, ki živi v ZDA.