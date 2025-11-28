Oscar Piastri dobil kvalifikacije za sobotno sprintersko dirko

Med dirkača McLarna se je na drugo mesto vrnili Britanec George Russell v Mercedesu, ki je za Oscarjem Piastrijem zaostal za 0,032 sekunde. Norris je bil na tretjem počasnejši za 0,230 sekunde.

Britancu bo družbo v drugi vrsti na sprintu delal Španec Fernando Alonso (Aston Martin), s tretje pa bosta startala voznika Red Bulla, Japonec Yuki Tsunoda in Nizozemec Max Verstappen.

Po diskvalifikaciji obeh McLarnov prejšnji konec tedna v Las Vegasu je boj za naslov prvaka še vedno odprt, Piastri pa je danes nekoliko okrepil pritisk na vodilnega Norrisa (390). Ta ima na vrhu prvenstva 24 točk prednosti pred Piastrijem in štirikratnim zaporednim svetovnim prvakom Verstappnom (oba po 366).