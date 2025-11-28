Svetli način
Drugi športi

Oscar Piastri dobil kvalifikacije za sobotno sprintersko dirko

Doha, 28. 11. 2025 19.59 | Posodobljeno pred eno minuto

Avstralec Oscar Piastri (McLaren) je dobil kvalifikacije za sobotno sprintersko dirko formule 1 pred veliko nagrado Katarja, predzadnjo postajo sezone svetovnega prvenstva. S tem je ohranil pritisk na svojega moštvenega kolega in vodilnega v skupnem seštevku prvenstva, Britanca Landa Norrisa, ki bo startal kot tretji.

Med dirkača McLarna se je na drugo mesto vrnili Britanec George Russell v Mercedesu, ki je za Oscarjem Piastrijem zaostal za 0,032 sekunde. Norris je bil na tretjem počasnejši za 0,230 sekunde.

Britancu bo družbo v drugi vrsti na sprintu delal Španec Fernando Alonso (Aston Martin), s tretje pa bosta startala voznika Red Bulla, Japonec Yuki Tsunoda in Nizozemec Max Verstappen.

Po diskvalifikaciji obeh McLarnov prejšnji konec tedna v Las Vegasu je boj za naslov prvaka še vedno odprt, Piastri pa je danes nekoliko okrepil pritisk na vodilnega Norrisa (390). Ta ima na vrhu prvenstva 24 točk prednosti pred Piastrijem in štirikratnim zaporednim svetovnim prvakom Verstappnom (oba po 366).

Norris lahko konec tedna potrdi svoj prvi naslov prvaka, za tak scenarij po koncu vikenda potrebuje 26 točk naskoka. V Katarju in na zadnji dirki sezone naslednji teden v Abu Dabiju je na voljo še največ 58 točk, osem za zmago na sobotnem sprintu in po 25 za zmagi na obeh klasičnih dirkah.

Sobotna dirka, kjer bo Piastri lovil tretjo sprintersko zmago, se bo začela ob 15. uri po srednjeevropskem času, zatem bodo ob 19. uri sledile še kvalifikacije za nedeljsko klasično preizkušnjo. Ta bo v nedeljo ob 17. uri.

