Ose lovijo sedem golov zaostanka: 'To ni misija nemogoče'

Spomnimo, aktualni slovenski prvaki so presenečenje pripravili že v osmini finala, ko so izločili favorizirani Nimes. Na pragu presenečenja so bili tudi v Lizboni, saj so dobili prvi polčas in vse do zadnje četrtine tekme ohranjali stik s tekmeci (24:24), končnica tekme pa je minila popolnoma v luči Portugalcev. Z uvrstitvijo med najboljših osem ekip v Ligi Evropa so velenjski rokometaši presegli pričakovanja in cilje, ki so si jih zastavili pred začetkom evropske sezone. Kljub že doseženemu velikemu uspehu črno-rumenih pa je želja po nadaljevanju evropske poti zelo velika.



Prva tekma četrtine finala Lige Evropa med RK Gorenje Velenje in SL Benfica je potekala v Lizboni, ko so se zmage z rezultatom 29:36 veselili Portugalci. Kljub zaostanku sedmih zadetkov po prvi tekmi so Velenjčani pred povratno tekmo motivirani ter željni zmage in napredovanja. Napredovanje med najboljše štiri ekipe Lige Evropa bi bilo velika nagrada za mlado ekipo Zorana Jovičića. V tej sezoni so že dvakrat dokazali, da lahko proti favorizirani ekipi slavijo s sedmimi ali več zadetki. Nexe iz Našic so premagali za osem, proti francoskemu Nims Gardu pa slavili s sedmimi zadetki. "Pred nami je še ena poslastica v domači dvorani. Vsa evropska liga je nagrada za našo dobro predstavo v lanski sezoni; mislim, da smo to priložnost kvalitetno izkoristili. V torek bomo poskusili pokazati svojo najboljšo igro, kar je potrebno, če se želimo uvrstiti med najboljše štiri. Naš prvotni cilj je zmagati na tej tekmi in izboljšati realizacijo strelov, ki nam dela težave vso sezono in nas ovira pri boljših rezultatih. Če bomo popravili napake iz prve tekme, menim, da bo tekma izenačena, nato pa potrebujemo še samo malo sreče in upamo, da nam uspe čudež," je za uradno spletno stran dejal izkušeni David Miklavčič.