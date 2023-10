Ose čaka prva tekma v mednarodni areni: 'Smo ekipa, ki se bori do zadnje sekunde'

Z naslovom državnih podprvakov v pretekli sezoni so si varovanci Zorana Jovičića zagotovili mesto v skupinskem delu Evropske lige. Žreb, ki ga je evropska rokometna zveza septembra opravila na Dunaju, je velenjskim osam določil igranje v skupini C. Poleg že dobro znanega švedskega Sävehofa bodo črno-rumeni v prvem delu tekmovanja moči merili še s švicarskim Winterthurjem in špansko Cuenco.



Švicarji so tako kot Velenjčani lani nastopili v evropskem pokalu. V državnem prvenstvu so v pretekli sezoni zasedli tretje mesto in si s tem zagotovili sodelovanje v drugem najelitnejšem klubskem tekmovanju. Pred začetkom skupinskega dela so odigrali dve kvalifikacijski tekmi in s skupnim rezultatom 44:43 slavili proti portugalski ekipi Aguas Santas Milaneza. Za PFADI Winterthur je to trideseta evropska sezona.