Ose imajo novega predsednika

Velenje, 27. 08. 2025 07.27 | Posodobljeno pred 11 dnevi

Upravni odbor Rokometnega kluba Gorenje Velenje je na prvi seji po volilni skupščini v začetku avgusta imenoval novega predsednika kluba. Razširjena 14-članska uprava kluba je soglasno izbrala Petra Šilca, direktorja skupine Tiki, ki bo klub vodil v naslednjem štiriletnem obdobju, je sporočila velenjska ekipa.

Roman Pungartnik
Roman Pungartnik FOTO: Damjan Žibert

Dolgoletni član upravnega odbora je na čelu kluba zamenjal Janeza Gamsa, ki je v zadnjih letih na mestu direktorja in predsednika kluba pustil izjemen pečat, hkrati pa ostaja član upravnega odbora. Peter Šilc ni novo ime, saj je kot predstavnik podjetja Tiki, dolgoletnega partnerja kluba, v delovanje in vodenje vpet že več kot 15 let.

"Čvrsto verjamem, da uspešen razvoj in delovanje najuspešnejšega kluba v Šaleški dolini in drugega najuspešnejšega moškega rokometnega kolektiva, ni ogrožen. Vsekakor ne moremo spati na preteklih uspehih in stari slavi. Slednje nam nalaga odgovornost, da klub organizacijsko, operativno in tudi finančno napreduje ter tako nadaljuje uspešno rokometno zgodbo v Velenju," je za spletno klubsko stran med drugim dejal prvi mož petkratnih državnih prvakov in dodal, da so v teku pogovori, da na mestu športnega direktorja ostane Roman Pungartnik.

Novi predsednik velenjskega kluba se bo še pred prvo kvalifikacijsko tekmo evropske lige proti švicarskemu Kriensu, ki bo konec tega tedna v Rdeči dvorani, sestal s članskim moštvom in predstavil vizijo vrhu klubske piramide.

