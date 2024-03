Ose poražene v zadnji evropski tekmi sezone

Rokometaši Gorenja iz Velenja so končali evropske nastope. Danes so doživeli nov poraz, pred tem pa so z danskim tekmecem že v gosteh visoko izgubili (31:45), nato doma igrali neodločeno s hrvaško ekipo Nexe Našice (27:27), z istim tekmecem pa so prejšnji teden na gostovanju izgubili s 27:34 ter tako ostali brez možnosti za izločilne boje. Izbranci Zorana Jovičića so se med najboljših šestnajst ekip evropske lige uvrstili z drugim mestom v skupini C, kjer so moči merili s švedskim Sävehofom, špansko Cuenco in švicarskim Winterthurjem.

Velenjčani so sicer dvoboj začeli podobno slabo kot tistega z Našicami, ko so si hitro nabrali zaostanek, tokrat je bilo po petih minutah 0:4. A so potem le našli pravi ritem, v vratih se je razigral Matevž Skok in ustavljal danske napade, tako da so domači po golu Tilna Sokoliča izenačili na 7:7, potem pa po dveh zadetkih Nejca Hriberška povedli že za dva gola (10:8). Največja prednost v prvem delu je znašala tri gole (12:9), a so Danci pred odmorom spet prišli povsem blizu in ekipi je ločil le še en gol.

V nadaljevanju so precej bolje zaigrali gostje in v 39. minuti vodili za tri (20:17). Rokometaši Gorenja so bili na začetku podobno zadržani kot v prvem polčasu, zgrešili pa tudi sedemmetrovko (skupno na tekmi tri), s katero bi lahko zaostanek zmanjšali. Danci tokrat niso popustili, Velenjčani pa so zaman iskali način za ugodnejši izid. Tudi Skok ni bil več tako razpoložen, ko pa se je razlika povzpela na šest (18:24), je bilo že jasno, da bo slovenski klub težko iztržil kaj drugega kot poraz.

Do konca so gostje brez večjih težav vzdrževali varno prednost, jo vmes povečali že na osem zadetkov (28:20), končalo pa se je z boljšim finišem Gorenja, a vendarle tudi s prvim domačim porazom v Rdeči dvorani s 24:29.

Izid:

Gorenje - Skjern 24:29 (14:13)