Osem slovenskih polfinalov na plezalni tekmi

Športni plezalci so na Kitajskem končali prvi del sklepne tekme letošnjega svetovnega pokala v težavnosti. V kvalifikacijah Vudžianga so bili uspešni dva Slovenca in kar šest Slovenk. V sobotni polfinale so se uvrstili Anže Peharc in Martin Bergant ter Katja Debevec, Lučka Rakovec, Lucija Tarkuš, Sara Čopar, Vita Lukan in Mia Krampl.

icon-expand Anže Peharc FOTO: Damjan Žibert Pri moških sta za najboljši dosežek kvalifikacij poskrbela japonska tekmovalca Taisei Homma in Sorato Anraku, zmagovalec Kopra, ki vodi tudi v seštevku težavnosti svetovnega pokala. Anraku ni osvojil vrha, v prvi smeri je dosegel višino 35+, v drugi pa 40+. Njegov rojak Homma je edini v prvi smeri osvojil vrh, v drugi pa se je ustavil pri višini 35+. Anže Peharc je bil 13. (27+, 29+), Martin Bergant 17. (24+, 31+). Gregor Vezonik in Zan Lovenjak Sudar sta tekmovanje končala na 43. oziroma 45. mestu. Pri ženskah je kvalifikacije osvojila svetovna prvakinja, Japonka Ai Mori, z osvojenim vrhom prve smeri in višino 39+ v drugi. Tik za vodilno Japonko se je uvrstila najboljša Slovenka Mia Krampl; za drugi dosežek kvalifikacij je poskrbela z višinama 38+ in 39+. V polfinale so se uvrstile vse slovenske plezalke, ki so se odpravile v Azijo. Dve Slovenki sta tudi v prvi peterici najboljših po kvalifikacijah. Vita Lukan, ki je na domači tekmi v Kopru navdušila s tretjim mestom, je bila četrta, v prvi smeri je posegla po višini 30+, v drugi pa po višini 39+. icon-expand Lučka Rakovec FOTO: Damjan Žibert Sara Čopar, ki je na nedavnem mladinskem evropskem prvenstvu v Helsinkih zmagala v težavnosti, je bila 13. (29+, 28+). Polfinale so si od Slovenk zagotovile še Lucija Tarkuš kot 20., Lučka Rakovec z 22. mestom in Katja Debevec s 23. mestom. Tekmovanje na Kitajskem sta izpustila oba najboljša slovenska tekmovalca. Janja Garnbret je po zmagi v Kopru že sklenila zelo uspešno sezono, v kateri si je zagotovila tudi olimpijsko vozovnico za Pariz. Luka Potočar pa se pripravlja na oktobrske dodatne olimpijske kvalifikacije v Lavalu v Franciji. Slovenke po petih tekmah svetovnega pokala v težavnosti prepričljivo vodijo v pokalu narodov. Na vrhu posamičnega ženskega seštevka je Garnbretova, ki je zmagala na vseh treh tekmah svetovnega pokala, na katerih je nastopila v sezoni. Lukanova, ob odsotnosti Garnbretove zmagovalka Briancona, je v tej razvrstitvi druga, Kramplova pa sedma.