Oslabljene Krimovke brez bele zastave na Norveškem

V skupini B je po devetih krogih na vrhu Esbjerg s 16 točkami, sledi Metz s 14, Ikast jih ima 11, Krim pa devet. Za Ljubljančankami so še Ferencvaros z osmimi, Vipers in Rapid s sedmimi ter Lubin, ki je še brez točk.

Dve točki so doma uspele odščipniti FTC-ju (37:26) in Rapidu (35:30), na gostovanju v Lubinu pa so bile s 34:20 boljše od gostiteljic. Kako je bilo v Ljubljani? Iztržile so remi. To pomeni, da so Krimovke v tej sezoni že dokazale, da so konkurenčne tudi aktualnim evropskim prvakinjam.