Drugi športi

Oslabljene Slovenke proti Nemkam brez možnosti

Heidelberg, 08. 03. 2026 17.37

Avtor:
M.J. STA
Slovenija - Nizozemska

Ženska rokometna reprezentanca Slovenije je v 4. krogu kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2026 v Heidelbergu izgubila proti Nemčiji z 18:33. Po štirih tekmah je v vodstvu Nemčija z osmimi točkami, Slovenija je zbrala štiri, Severna Makedonija in Belgija pa po dve.



Močno zdesetkane slovenske rokometašice proti svetovnim podprvakinjam iz Nemčije niso imele nobenih možnosti. Na drugi medsebojni tekmi ta teden so v odsotnosti treh obolelih nosilk igre Tjaše Stanko, Nataše Ljepoja in Nuše Fegic še drugič klonile, po sredinem porazu v Celju za sedem golov so v Heidelbergu izgubile za 15 zadetkov. Slovenija bo zadnji kvalifikacijski tekmi v skupini 3 igrala prihodnji mesec. Najprej se bo 8. aprila v gosteh pomerila z Belgijo, 12. aprila pa bo gostila Severno Makedonijo.

Preberi še 'Proti Nemčiji smo odigrali najboljšo tekmo, odkar sem selektor'

Na celinsko tekmovanje, ki ga bodo med 3. in 20. decembrom letos gostile Poljska, Romunija, Češka, Slovaška in Turčija, se bosta neposredno uvrstili dve najboljši reprezentanci iz vsake kvalifikacijske skupine. Dodatno bodo na sklepni turnir potovale še štiri najboljše tretjeuvrščene reprezentance iz vseh šestih kvalifikacijskih skupin.

Izbranke črnogorskega strokovnjaka na slovenski klopi Dragana Adžića v nobenem elementu igre niso bile kos Nemkam. Že sredi prvega polčasa so zaostale za devet golov (3:12), v prvi polovici tekme pa je najvišji primanjkljaj znašal 11 zadetkov (7:18) tik pred odhodom na veliki odmor.

Maja Vojnovič
Maja Vojnovič
FOTO: Profimedia

Kadrovsko zdesetkane slovenske rokometašice - Adžić je zavoljo bolezni svojih udarnih prvokategornic v zadnjem hipu vpoklical Nino Kovšca, Azro Zulić in Teo Pogorelc - so po prihodu iz slačilnice znižale na 12:19. V nadaljevanju so se borile po najboljših močeh, visokega poraza pa proti gostiteljicam, ki so si po četrti zmagi že zagotovile nastop na EP, niso mogle preprečiti ter izgubile z 18:33.

V slovenski reprezentanci je bila najučinkovitejša Špela Bajc s šestimi goli. Ema Hrvatin je prispevala štiri zadetke, vratarka Maja Vojnovič pa je zbrala sedem obramb.

Izid, kvalifikacije za EP 2026, ženske:
- skupina 3, 4. krog:
Nemčija - Slovenija 33:18 (18:8)


rokomet kvalifikacije ep slovenija nemčija

KOMENTARJI0




