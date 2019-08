Arndt prvi na katalonski sveti gori, Roglič, Lopez in Quintana ostali skupaj

Osma etapa kolesarske dirke po Španiji med Vallsom in Igualado je znova premešala vrstni red. Beg 21 kolesarjev je prišel do cilja, največ veselja pa je prinesel zmagovalcu etape Nikiasu Arndtuiz ekipe Sunweb in Francozu Nicolasu Edetuiz Cofidisa, ki je prevzel skupno vodstvo. Kolesarji, ki merijo na najvišja mesta v skupnem seštevku po 21 etapah, so si "vzeli prosto". V nedeljo je namreč zelo zahtevna etapa v Andori, zadnjih nekaj deset kilometrov pa je kolesarje motil še dež, zaradi katerega niso želeli tvegati.