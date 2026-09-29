Osmerica judoistov na SP: Metka Lobnik vroča kandidatka za odličje

Gregor Brod FOTO: Aljoša Kravanja

"Situacija za nas nikakor ni lahka. Svetovno prvenstvo je prestavljeno na jesen, za nami so evropsko prvenstvo, sredozemske igre, čakamo nas masters, zbiramo točke za olimpijske igre. Stalno se taktično odločamo, na kaj naj se kdo osredotoči. Naš cilj ostaja boj za kolajno, seveda pa je cilj tudi olimpijska lestvica, kjer bo SP dalo prvo resnejšo obliko, a kvalifikacije bodo dolge," je na predstavitvi ekipe dejal športni direktor Judo zveze Slovenije Gregor Brod.

Na SP bodo nastopili Kaja Kajzer, Metka Lobnik, Nika Koren, Kaja Schuster, Nace Herkovič, David Štarkel, Martin Hojak in Gal Bertalanič Žižek. Prvo slovensko orožje je nosilka kolajne z evropskega prvenstva v Tbilisiju Metka Lobnik. Tekmovalka Bežigrada v zadnjih dveh sezonah niza vrhunske izide, tudi na evropskem prvenstvu v Tbilisiju je posegla po zmagovalnem odru. "Želim si biti le konstantna in prikazati dobre borbe," je bila z napovedmi tradicionalno zadržana tekmovalka Apolona.

Metka Lobnik FOTO: Darko Petelinšek

Zelo izkušena je tudi olimpijka Kaja Kajzer Žabkar, ki pa je v sezoni tri mesece izgubila zaradi poškodbe, treninge in koncentracijo pa je poleti nekoliko zmotila tudi poroka. Kljub temu je bila pred tedni v Budimpešti srebrna na grand slamu. "Vedela sem, da nisem v vrhunski formi, zato sem nastopala zelo sproščeno. Moja želja so le dobre borbe in da se ne poškodujem," pravi borka Bežigrada, ki ob Luki Kuraltu sodeluje tudi z novim belgijskim trenerjem Damianom Martinuzzijem. Nika Koren verjame, da bo ob premieri na SP dober izid prišel z dobrimi borbami, večji vprašaj je pri njeni klubski kolegici iz Bežigrada Kaji Schuster, ki se že celo sezono spopada z vrsto poškodb in bolezni.

V moški konkurenci je v sezoni z dosežki najbolj presenetil 30-letni David Štarkel, ki je v septembru na Madžarskem prvič v karieri stopil na stopničke zmagovalnega odra tudi na tekmi za grand slam. "Seveda mi tak uspeh da veliko samozavesti, a moram to pred SP spet pozabiti in se pripraviti na nasprotnike," je na novo tekmo skoncentriran borec Impola.

David Štarkel FOTO: Judo zveza Slovenije

Nace Herkovič, ki je bil v lanski sezoni prvo ime moške ekipe, je letos izstopal s posamično in ekipno kolajno na sredozemskih igrah, v Budimpešti je osvojil peto mesto. "V močni sredozemski konkurenci si odličja seveda vesel, pomembno pa je tudi, da nas je ekipna tekma zelo povezala." Enak izkupiček ima Bežigradov Martin Hojak. "Kolajna na SI seveda veliko pomeni, za SP pa bo pomembno, da pokažem boljši judo kot kadarkoli prej."

Branikov Gal Bertalanič Žižek se je na prvenstvo uvrstil skozi šivankino uho. "Male zmage so se akumulirale in presrečen sem, da sem si priboril nastop na SP," za uradno spletno stran JZS pravi tekmovalec, ki bo v prvi vrsti nabiral izkušnje, za naslednji dve leti pa je napovedal, da bo vse podredil olimpijskemu nastopu v Los Angelesu 2028 ter tam nasledil klubskega kolego iz Pariza 2024 Eneja Mariniča.