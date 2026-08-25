Osramočena Vondroušova nadaljuje pravni boj: Strah mi je zameglil razum

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"Na Casu lahko potrdimo, da smo prejeli pritožbo," je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal neimenovani vir. Mednarodna agencija za integriteto tenisa (Itia) je češko zmagovalko Wimbledona leta 2023 kaznovala zaradi zavrnitve dopinškega testa zunaj tekmovanj decembra 2025. Marketa Vondroušova je storila prekršek, s katerim si je prislužila začasno prepoved nastopanja na teniških turnirjih, ko ni odprla vrat pooblaščeni osebi. Ta se je nenapovedano oglasila na vratih njenega bivališča, da bi opravila test na doping.

Vondrouševa ne bo smela nastopati do 21. junija 2030. Sedemindvajsetletna igralka na turneji WTA ni igrala vse od januarja. V času odsotnosti je nekdanja številka 6 svetovnega ženskega tenisa na svetovni lestvici zdrsnila na 153. mesto. Vondroušova se je na izrečeno kazen sprva odzvala z izjavo, da "nikoli ni uživala prepovedanih sredstev". Aprila pa je pojasnila, da jo je bilo strah, ko je uradna oseba pozvonila, "ne da bi se ustrezno identificirala ali ravnala v skladu s protokolom". Športniki morajo vsak dan zabeležiti svojo lokacijo za določeno uro, da lahko pristojni organi izvedejo protidopinške teste zunaj tekmovanj. Dejala je, da je bil njen strah delno posledica napada z nožem na njeno rojakinjo in prav tako nekdanjo zmagovalko Wimbledona Petro Kvitovo na domu Kvitove leta 2016. "V tistem trenutku mi je strah zameglil razum in situacije preprosto nisem mogla presoditi racionalno," je, kot navaja STA, dejala Vondroušova. "Po tem, kar se je zgodilo Petri, neznancev pred vrati ne jemljemo zlahka."

Petra Kvitova FOTO: AP