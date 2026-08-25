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Osramočena Vondroušova nadaljuje pravni boj: Strah mi je zameglil razum

London, 25. 08. 2026 07.58 pred 54 minutami 2 min branja 1

Avtor:
M.J.
Marketa Vondroušova

Nekdanja zmagovalka najbolj prestižnega teniškega turnirja na sveti travi Wimbledona Marketa Vondroušova se ni sprijaznila z dopinškimi obtožbami. Suspendirana češka igralka se je zoper štiriletno prepoved nastopanja zaradi dopinga pritožila na mednarodno športno razsodišče Cas v Lozani, so potrdili na sedežu Casa.

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"Na Casu lahko potrdimo, da smo prejeli pritožbo," je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal neimenovani vir. Mednarodna agencija za integriteto tenisa (Itia) je češko zmagovalko Wimbledona leta 2023 kaznovala zaradi zavrnitve dopinškega testa zunaj tekmovanj decembra 2025.

Marketa Vondroušova je storila prekršek, s katerim si je prislužila začasno prepoved nastopanja na teniških turnirjih, ko ni odprla vrat pooblaščeni osebi. Ta se je nenapovedano oglasila na vratih njenega bivališča, da bi opravila test na doping.

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Vondrouševa ne bo smela nastopati do 21. junija 2030. Sedemindvajsetletna igralka na turneji WTA ni igrala vse od januarja. V času odsotnosti je nekdanja številka 6 svetovnega ženskega tenisa na svetovni lestvici zdrsnila na 153. mesto. Vondroušova se je na izrečeno kazen sprva odzvala z izjavo, da "nikoli ni uživala prepovedanih sredstev".

Aprila pa je pojasnila, da jo je bilo strah, ko je uradna oseba pozvonila, "ne da bi se ustrezno identificirala ali ravnala v skladu s protokolom". Športniki morajo vsak dan zabeležiti svojo lokacijo za določeno uro, da lahko pristojni organi izvedejo protidopinške teste zunaj tekmovanj.

Dejala je, da je bil njen strah delno posledica napada z nožem na njeno rojakinjo in prav tako nekdanjo zmagovalko Wimbledona Petro Kvitovo na domu Kvitove leta 2016. "V tistem trenutku mi je strah zameglil razum in situacije preprosto nisem mogla presoditi racionalno," je, kot navaja STA, dejala Vondroušova. "Po tem, kar se je zgodilo Petri, neznancev pred vrati ne jemljemo zlahka."

Petra Kvitova
Petra Kvitova
FOTO: AP

Prejšnji mesec je neodvisno preiskovalno telo odločilo, da ni podala "nobenega tehtnega razloga" za zavrnitev testa, pri čemer so preiskovalci opozorili, da je deset minut pozneje peljala psa na sprehod. "Gre za zelo nesrečen primer, ko se je igralka v trenutni stiski, tega gre najverjetneje pripisati stresu in tesnobi, odločila zavrniti dopinško kontrolo, kar je imelo resne posledice," so, kot še piše STA, zapisali.

Vondroušova je najvišjo uvrstitev na svetovni lestvici, šesto mesto, dosegla pred tremi leti, dva meseca po zmagi v Wimbledonu. Uvrstila se je tudi v finale odprtega prvenstva Francije leta 2019 in osvojila srebrno medaljo med posameznicami na olimpijskih igrah v Tokiu leta 2021.

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KOMENTARJI1

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Sky58
25. 08. 2026 08.59
Lahko bi imeli varno pot obveščanja preko telefona ko stoji kontrola pred vrati ali pa naj bi jo testirali ko je peljala psa na speehod
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