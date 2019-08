Osramočeni Lochte nazaj z naslovom, sanje o Tokiu še žive

"Pred desetimi leti je bilo to precej lažje,"se je po zmagi pošalil Ryan Lochte, potem ko je za 1,07 sekunde ugnal srebrnega Shalna Casasa. Lochte je bil sprva suspendiran za deset mesecev po škandalu na olimpijskih igrah 2016 v Rio de Janeiru, ko so mu po noči popivanja v lokalih dokazali, da si je izmislil zgodbo o ropu.

Lochte je bil vpleten v nočni incident z varnostniki na bencinski črpalki v razvpitem brazilskem mestu, nato pa si je izmislil zgodbo, da so ga skupaj z reprezentančnimi kolegi oropali. Podal je celo lažno prijavo na policijo, da je bil žrtev oboroženih roparjev. Ameriški olimpijski komite je plavalca zaradi lažne prijave kaznoval z desetmesečno prepovedjo nastopov.

Nastopil tudi v Big Brotherju

Ko se je zatem vrnil v bazene, si je zaradi nelegalnega vbrizgavanja sicer legalnih vitaminov, kar je objavil kar sam prek Instagrama, prislužil še 14-mesečni dopinški suspenz Ameriške protidopinške agencije (Usada). Med premorom je Lochte sodeloval v resničnostnem šovu Big Brother slavnih, šel pa je tudi na zdravljenje zaradi zlorabe alkohola.

Lochte, ki bo v olimpijskem letu 2020 dopolnil 36 let, je na olimpijskih igrah v Pekingu 2008 osvojil zlato na 200 hrbtno in v Londonu 2012 na 400 m mešano, s štafeto 4x200 pa je zmagal na OI 2004, 2008, 2012 in 2016. Skupno je na štirih OI zbral 12 kolajn.