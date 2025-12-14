'Ko sem ga pogledal, me je po celem telesu spreletel srh'

Evropsko prvenstvo se nezadržno bliža. Slovenija bo v skupinskem delu nastopala v skupini C, kjer se bo pomerila s Španijo, Belorusijo in Belgijo. Slovenska reprezentanca že komaj čaka na začetek.

"Z vsakim dnem, ko se bliža evropsko prvenstvo, napetost narašča. Mi že komaj čakamo ta začetek in tisti prvi sodnikov žvižg, da se končno začne. V zraku se čuti ta napetost. Vsi zadolženi za ta dogodek se neizmerno trudijo, nam to ogromno pomeni, po drugi strani pa nam daje obvezo, da bomo morali odigrati dober turnir," je dejal kapetan Igor Osredkar.

Glavni cilj Slovenije bo priti iz skupine in nadaljevati pot v izločilnih bojih, kjer je potem vse mogoče. Kakovost za to je vsekakor prisotna, pomemben faktor bo tudi domače občinstvo.