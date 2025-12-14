'Ko sem ga pogledal, me je po celem telesu spreletel srh'

Evropsko prvenstvo se nezadržno bliža. Slovenija bo v skupinskem delu nastopala v skupini C, kjer se bo pomerila s Španijo, Belorusijo in Belgijo. Slovenska reprezentanca že komaj čaka na začetek.
"Z vsakim dnem, ko se bliža evropsko prvenstvo, napetost narašča. Mi že komaj čakamo ta začetek in tisti prvi sodnikov žvižg, da se končno začne. V zraku se čuti ta napetost. Vsi zadolženi za ta dogodek se neizmerno trudijo, nam to ogromno pomeni, po drugi strani pa nam daje obvezo, da bomo morali odigrati dober turnir," je dejal kapetan Igor Osredkar.
Glavni cilj Slovenije bo priti iz skupine in nadaljevati pot v izločilnih bojih, kjer je potem vse mogoče. Kakovost za to je vsekakor prisotna, pomemben faktor bo tudi domače občinstvo.
Slovenska izbrana vrsta v ponedeljek začne s pripravami na prvenstvo. Sprva jih v Poreču čaka mini turnir, na katerem bodo odigrali tri tekme, v januarju pa sledi še prijateljski obračun z Ukrajino. "Vsaka tekma je sedaj zelo pomembna, da do konca izpilimo tiste malenkosti. Tekme bodo koristile uigravanju," dodaja Osredkar.
V centru Ljubljane je bil v teh dneh na voljo za ogled pokal, ki ga bo v Stožicah 7. februarja prejela najboljša ekipa stare celine. Lovoriko si je od blizu ogledal tudi slovenski kapetan, ki ga je pogled na pokal še dodatno motiviral.
"Ko sem ga pogledal, me je po celem telesu spreletel nek srh. Mislim, da bi bila to res krona celotne kariere. Pred svojimi gledalci, v svoji dvorani, mislim, da bi bil to res fantastičen občutek. Nikoli ne reci nikoli, vse je mogoče, zakaj pa ne. Sedaj, ko sem videl ta pokal pred seboj, sem še bolj motiviran. Naredili bomo vse, da poskusimo pustiti dober vtis. Želimo se pokazati v dobri luči, predvsem pa ne razočarati publike in upam, da se jim bomo oddolžili za njihov obisk," pravi Osredkar.
