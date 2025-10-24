Svetli način
Osredkar: Pred žrebom si nismo želeli Španije ali Portugalske

Ljubljana, 24. 10. 2025 16.27 | Posodobljeno pred 1 uro

S.V. , STA
Slovenska reprezentanca bo na evropskem prvenstvu v futsalu, ki bo od 21. januarja do 7. februarja potekalo tudi v Ljubljani, igrala v skupini C. Kot je določil današnji žreb v Kaunasu, se bo Slovenija v skupinskem delu pomerila z Belorusijo, Španijo in Belgijo. Prav Španija pa je reprezentanca, ki si je Slovenci pred žrebom niso želeli. EP v futsalu, ki se bo odvijal v Stožicah in Tivoliju, bomo prenašali tudi na Kanalu A in VOYO.

Kapetan slovenske reprezentance Igor Osredkar je po žrebu poudaril, da na evropskem prvenstvu ni lahkih reprezentanc.

"Na tem evropskem prvenstvu ni več lahkih reprezentanc. Pred žrebom sem si želel, da bi se izognili Portugalski in Španiji, ampak na koncu nam je žreb dodelil ravno vrhunsko reprezentanco Španije, zelo nevarno Belorusijo in tudi Belgija ima izjemne posameznike. Skupina je izjemno zahtevna, ampak mi igramo doma, igramo pred svojo publiko, pred svojimi navijači, verjamem v polne Stožice," je žreb pospremil Osredkar.

Kapetan je ob tem dodal: "Verjamem, da nam bodo navijači dali prepotrebno energijo, da bomo z njihovo pomočjo poskušali priti iz skupine naprej, kar je naš osnovni in tihi cilj."

Slovenija bo na EP igrala osmič, prvenstvo bo potekalo v dvoranah Stožice in Tivoli. Doslej se je dvakrat prebila v četrtfinale, in sicer leta 2014 in 2018. Pred sedmimi leti je Slovencem to uspelo na domačih tleh, ob uspehu slovenske izbrane vrste pa je bil prisoten tudi Osredkar.

"Lahko bi rekel, da je to krona moje futsal kariere. Ampak verjamem, da bo to evropsko prvenstvo še boljše," je dejal slovenski kapetan.

