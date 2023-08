Osrednje igrišče turnirja WTA v Ljubljani bo v parku Zvezda

Kot je na novinarski konferenci povedal direktor Teniške zveze Slovenije (TZS) Gregor Krušič , bo to edinstven primer v zgodovini Združenja teniških igralk (WTA). Tudi zato je morala TZS čakati skoraj dva meseca, da je WTA potrdila lokacijo in podala soglasje.

Turnirja WTA 125 se veseli tudi ena najboljših slovenskih igralk Kaja Juvan, ki je na novinarski konferenci povedala: "Kot Ljubljančanka komaj čakam turnir, saj bo to res edinstvena lokacija v svetu tenisa. Do zdaj še nikjer na svetu nisem videla, da bi dvoboji potekali v središču mesta oziroma v parku. Verjamem, da bodo fotografije in posnetki obkrožili svet."

Turnir bo za razliko od prvih dveh let v Portorožu, kjer so se igralke potegovale za 250 točk WTA, tokrat iz serije WTA 125. Temu primeren bo nižji nagradni sklad; 100.000 evrov oziroma 13.000 evrov za zmagovalko turnirja. Direktor Gregor Krušič je poudaril, da bo teniška zveza poudarek dala na slovenske igralke, tako da v Ljubljani pričakuje vse najboljše. Povabilo organizatorja bodo dobile vse članice reprezentance, ki na turnir ne bodo uvrščene neposredno oz. po uvrstitvi na lestvici WTA.

Turnir, ki bo potekal na pesku – v Portorožu se je igralo na trdi podlagi –, bo verjetno manj zanimiv za zvezdnice svetovnega tenisa, saj je pred tem v New Yorku na sporedu US Open, kjer so igrišča s trdo podlago, tudi večina turnirjev v Aziji, kamor se bodo igralke preselile ob koncu sezone, pa poteka na trdi podlagi. "Mnogim igralkam in prijateljicam iz tenisa sem omenila unikatno lokacijo in bile so navdušene. Res pa je, da imajo mnoge že davno narejene koledarje in da redko katere preskakujejo iz ene na drugo podlago. Vseeno verjamem, da bo turnir v Parku zvezda enkraten dogodek tako za igralke kot gledalce," je dodala Kaja Juvan.