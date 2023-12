'Ostali so še najpomembnejši koraki za to generacijo'

Slovenija je po petkovem porazu proti Norveški izgubila tudi teoretične možnosti za preboj v četrtfinale, saj sta prvi mesti v skupini zasedli Francija in Norveška. Kljub temu so ostale tekme v skupini bile izjemno pomembne, saj so si Slovenke z zmagami na preostalih štirih tekmah zagotovile mesto v kvalifikacijah za olimpijske igre prihodnje leto.

"Z rezultatom smo lahko kar zadovoljni. Dosegli smo, kar smo si zadali. Pokazali smo znova, da lahko igramo tudi proti močnejšim, kot je Francija. Z Norveško je bila razlika mogoče malo previsoka. Pomembno je, da smo vse ostale tekme zmagali. Glede na to v kakšni postavi smo prišle, mislim, da je čisto vsaka punca pokazala neizmerno borbo in željo," je predstavo soigralk pohvalila Ana Gros.

Olimpijske igre so velike sanje, prvi korak na poti v Pariz pa je bil uspešno opravljen v Trondheimu. "To je bil velik cilj, ki smo si ga vsi zelo želeli. Mogoče si leto ali dve nazaj nismo niti upali sanjati o tem. Zdaj pa dejansko imamo možnost, da gremo za olimpijske igre. To so sanje vsakega športnika in vse bomo naredile zato, da se tudi uvrstimo na olimpijske igre," je borbo spomladi prihodnje leto napovedala Grosova.

Tamara Mavsar je z 11 goli bila najboljša strelka tekme. Priznala pa je, da je dobra novica pred tekmo vplivala na igro Slovenk. Po razpletu današnje tekme med Brazilijo in Češko je bilo namreč jasno, da bodo četrtfinalne pare SP sestavljale le evropske ekipe. Ker bo ena od njih tudi svetovna prvakinja, bo Evropa dobila dve dodatni mesti v kvalifikacijah za olimpijske igre. "Najbolj pomembno je, da smo to prvenstvo zaključili z zmago. Nismo želeli ponoviti lanskega leta in tiste tekme z Madžarsko. Mogoče je bilo malo lažje, ko smo že pred tekmo izvedeli, da smo že uvrščeni v kvalifikacije za olimpijske igre," je priznala Mavsarjeva.