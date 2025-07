Osterman druga na EP v Račicah

Za Koprčanko, ki se je v finale uvrstila z najboljšim časom predtekmovanja, je to šesta kolajna na evropskih prvenstvih, na 200 metrov, kar ni olimpijska disciplina, je bila v enojcu druga že na prvenstvu leta 2022 v Münchnu.

"Super, a nekaj grenkega priokusa je. Vedno mi nekaj malega zmanjka, da zmagam. Nekaj časa sem celo vodila, potem pa se je obrnil veter in sem samo gledala zadnje boje, da se jim čim prej približam. Res je postalo težko, a sem vendarle prišla do medalje," je bila zadovoljna Anja Osterman, ki te discipline praktično ne trenira, jemlje jo le kot trening za olimpijsko disciplino, dvojec, kjer tekmuje skupaj z Mio Medved.

Osterman je v pričakovano izenačenem obračunu na cilju takoj vedela, da je osvojila kolajno, ni pa vedela, kakšen bo njen sijaj. "Vedela sem, da prva nisem, da pa bo medalja. Potem ko sem videla, da sem druga in da je tretja Milica, sem bila vesela. Skupaj sva namreč trenirali pred prvenstvom in ji privoščim uspeh," se je svojega drugega in tudi tretjega mesta srbske prijateljice veselila slovenska kajakašica, ki pa se je pritoževala nad razvlečenostjo prvenstva.

"V finale sem se uvrstila kot najhitrejša v kvalifikacijah, tudi v dvojcu sva se z Mio v finale uvrstila neposredno. Včeraj v prostem dnevu nisem vedela, kaj naj počnem. Tudi danes je bila tekma popoldne in res mi ne ustreza, da je vse tako razpotegnjeno. Ampak vse to ne more pokvariti veselja, ki mi ga je prinesla tekma," je dejala Osterman, ki je bila letos, ko v tej disciplini tekmuje prvič po vrnitvi po rojstvu otroka, na eni tekmi svetovnega pokala že tudi tretja, kar ji je dalo dodatno motivacijo, kakor ji bo tokratno drugo mesto dalo motiv za avgustovsko svetovno prvenstvo v Milanu.

Še prej pa jo skupaj z Medved čaka nastop v finalu dvojca na 500 metrov: "Ne vem, kaj naj pričakujem. Konkurenca je huda, tako da lahko rečem, da bova z vsako uvrstitvijo do šestega mesta zadovoljni. V kvalifikacijah sva po dolgem času dobro veslali, upam, da bo tako tudi v nedeljo."

Pred Osterman je v finalu B veslal Jošt Zakrajšek, bil je peti, kar skupno pomeni, da je zasedel 14. mesto. Mesto boljši je bil v finalu B Matevž Manfreda na 500 metrov.