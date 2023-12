O'Sullivan z novo prestižno zmago utrdil status najboljšega vseh časov

Legendarni Ronnie O'Sullivan je v velikem finalu v Yorku z 10:7 premagal Kitajca Dinga Žunhuija, s čimer je osvojil rekordno osmo prvenstvo Združenega kraljestva (izvirno UK Championship).

"Najprej želim čestitati in se zahvaliti Dingu. Je neverjeten igralec in še boljši človek. Nato pa bi se rad zahvalil podpori, ki sem jo imel ves ta teden. Bili ste odlični in vesel sem, da sem lahko za vas dosegel zmago," je po zmagi dejal zimzeleni O'Sullivan, ki je prestižno prvenstvo kot najmlajši vseh časov osvojil že pri rosnih 17 letih, 30 let kasneje pa ga je osvojil še kot najstarejši igralec vseh časov.