Osvojite podpisan dres celjskega rokometnega bisera!

Celje, 15. 01. 2026 17.44

Uredništvo 24ur.com
Dres Aljuša Anžiča

Na našem družbenem omrežju Instagram lahko osvojite lepo nagrado: podpisan dres slovenskega rokometaša Aljuša Anžiča, v katerem je 17-letni član Celja Pivovarne Laško dosegel precej zadetkov proti vodilni ekipi slovenskega prvenstva Trimo Trebnje.

Aljuš Anžič pri 17 letih že kaže vrhunske predstave v članski konkurenci. Rokometaš, ki se mu napoveduje svetla prihodnost, je močno opozoril nase na svetovnem prvenstvu do 19 let, ko je ob remiju z Norveško prispeval kar 23 golov.

Preberi še Neverjetna predstava 17-letnega Anžiča, ki je dosegel 23 golov

Podobno se je izkazal tudi v državnem prvenstvu, ko je povzročal težave obrambi trebanjskega Trima, vodilne ekipe slovenskega prvenstva. Za sodelovanje v nagradni igri morate med drugim pod objavo na našem Instagram profilu zapisati, koliko zadetkov je Anžič prispeval ob zmagi Celja proti trebanjskim levom.

Preberi še Simultanka 17-letnega Anžiča ter prvi poraz Trebanjcev in Slovana

Tako lahko osvojite njegov dres, na katerega se je tudi podpisal. Navodila za sodelovanje najdete na našem družbenem omrežju Instagram Sport24ur. Veliko sreče!

rokomet celje pivovarna laško aljuš anžič

'V Stožicah smo jih presenetili. Zakaj tega ne bi ponovili v Bukarešti?'

Selektor prepričan, da so sposobni poseči po medalji

