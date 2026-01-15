Osvojite podpisan dres celjskega rokometnega bisera!

Aljuš Anžič pri 17 letih že kaže vrhunske predstave v članski konkurenci. Rokometaš, ki se mu napoveduje svetla prihodnost, je močno opozoril nase na svetovnem prvenstvu do 19 let, ko je ob remiju z Norveško prispeval kar 23 golov.
Podobno se je izkazal tudi v državnem prvenstvu, ko je povzročal težave obrambi trebanjskega Trima, vodilne ekipe slovenskega prvenstva. Za sodelovanje v nagradni igri morate med drugim pod objavo na našem Instagram profilu zapisati, koliko zadetkov je Anžič prispeval ob zmagi Celja proti trebanjskim levom.
Tako lahko osvojite njegov dres, na katerega se je tudi podpisal. Navodila za sodelovanje najdete na našem družbenem omrežju Instagram Sport24ur. Veliko sreče!
