'Osvojiti medaljo na EP ni samoumevna stvar'

Čeprav so Slovenci Nemce premagali v predtekmovalnem delu evropskega prvenstva rokometašev do 18 let v Beogradu, pa so slednji v velikem finalu uspeli izkoristiti nekoliko slabši dan varovancev selektorja Marka Šibile za visoko zmago s 36:27.
Ta poraz pa ne more oziroma ne sme skaziti odličnega vtisa, ki so ga naši fantje na čelu z najkoristnejšim igralcem turnirja Jako Podvršičem pustili v minulih dneh v srbski prestolnici.
"Na koncu turnirja smo zelo zadovoljni z našimi predstavami na celotnem prvenstvu. Na zadnji tekmi smo bili morda nekoliko preveč pod vtisom pomembnosti obračuna in nismo pokazali vsega, kar znamo. Kljub temu moram čestitati vsem fantom in celotnemu strokovnemu štabu, Rokometni zvezi Slovenije ter vsem, ki so nas na tej poti podpirali. Opravili smo veliko trdega dela," je za Rokometno zvezo Slovenije povedal selektor Šibila in dodal:
"Priti v finale evropskega prvenstva ni samoumevno. Na turnirju smo pustili odličen vtis in vsi, ki so nas spremljali, so nas pozitivno ocenili. Slovenski rokomet ima veliko perspektivo, saj smo edina država, ki je medaljo osvojila tako v konkurenci do 18 kot do 20 let, kar je res velik dosežek."
Tudi Podvršič ni skrival zadovoljstva po osvojeni srebrni kolajni, čeprav bo občutek ponosa in sreče verjetno nastopil čez kakšen dan ali dva, ko se bodo misli zbrale in čustva polegla.
"Za nami je odličen turnir in mislim, da smo na koncu lepo zaokrožili to zgodbo. Trenutno nam ta medalja še ne sije kot zlata, a čez kakšen teden bomo imeli občutek, kot da smo osvojili zlato medaljo. Vesel sem in ponosen na celotno ekipo. V nobenem trenutku se nismo predali, poskušali smo se vrniti v tekmo, vendar so bili Nemci danes preprosto predobri," je po koncu prvenstva stare celine dejal Jaka Podvršič.
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