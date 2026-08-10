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'Osvojiti medaljo na EP ni samoumevna stvar'

Beograd, 10. 08. 2026 08.23 pred 7 urami 2 min branja 4

Avtor:
A.V.
Tjaš Erčulj

Slovenska rokometna izbrana vrsta do 18 let je z odličnimi predstavami na evropskem prvenstvu, ki je v minulih dneh potekalo v srbski prestolnici, pustila izjemen vtis in z osvojeno srebrno medaljo več kot opozorila nase. Poraz v finalu z Nemčijo tega ne more skaziti, kar sta poudarila tudi selektor Marko Šibila in najkoristnejši igralec turnirja Jaka Podvršič.

Čeprav so Slovenci Nemce premagali v predtekmovalnem delu evropskega prvenstva rokometašev do 18 let v Beogradu, pa so slednji v velikem finalu uspeli izkoristiti nekoliko slabši dan varovancev selektorja Marka Šibile za visoko zmago s 36:27.

Ta poraz pa ne more oziroma ne sme skaziti odličnega vtisa, ki so ga naši fantje na čelu z najkoristnejšim igralcem turnirja Jako Podvršičem pustili v minulih dneh v srbski prestolnici.

Vratar slovenske rokometne izbrane vrste do 18 let Mai Miklavčič ima za sabo odlično evropsko prvenstvo v Beogradu.
Vratar slovenske rokometne izbrane vrste do 18 let Mai Miklavčič ima za sabo odlično evropsko prvenstvo v Beogradu.
FOTO: RZS

"Na koncu turnirja smo zelo zadovoljni z našimi predstavami na celotnem prvenstvu. Na zadnji tekmi smo bili morda nekoliko preveč pod vtisom pomembnosti obračuna in nismo pokazali vsega, kar znamo. Kljub temu moram čestitati vsem fantom in celotnemu strokovnemu štabu, Rokometni zvezi Slovenije ter vsem, ki so nas na tej poti podpirali. Opravili smo veliko trdega dela," je za Rokometno zvezo Slovenije povedal selektor Šibila in dodal:

"Priti v finale evropskega prvenstva ni samoumevno. Na turnirju smo pustili odličen vtis in vsi, ki so nas spremljali, so nas pozitivno ocenili. Slovenski rokomet ima veliko perspektivo, saj smo edina država, ki je medaljo osvojila tako v konkurenci do 18 kot do 20 let, kar je res velik dosežek."

Slovenski rokometni upi do 18 let so navdušili z nastopi na evropskem prvenstvu v Beogradu.
Slovenski rokometni upi do 18 let so navdušili z nastopi na evropskem prvenstvu v Beogradu.
FOTO: RZS

Tudi Podvršič ni skrival zadovoljstva po osvojeni srebrni kolajni, čeprav bo občutek ponosa in sreče verjetno nastopil čez kakšen dan ali dva, ko se bodo misli zbrale in čustva polegla.

"Za nami je odličen turnir in mislim, da smo na koncu lepo zaokrožili to zgodbo. Trenutno nam ta medalja še ne sije kot zlata, a čez kakšen teden bomo imeli občutek, kot da smo osvojili zlato medaljo. Vesel sem in ponosen na celotno ekipo. V nobenem trenutku se nismo predali, poskušali smo se vrniti v tekmo, vendar so bili Nemci danes preprosto predobri," je po koncu prvenstva stare celine dejal Jaka Podvršič.

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KOMENTARJI4

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
borjac
10. 08. 2026 14.39
Bravo fantje naši zlati ,.... bravo Slovenci , in hvala za vse dosežke !!!
Odgovori
+1
1 0
štajerc65
10. 08. 2026 12.27
Lepo bo spremljat te naše mlade fante še naprej. Kot rokometu, košarki.... imamo podmladek. Vrhunsko. 💪
Odgovori
+5
5 0
Banion
10. 08. 2026 09.15
bravo, namahali dance in zgubiti proti nemčiji ni sarmota. Generacija ki se bo še dolgo pomnila.
Odgovori
+11
11 0
RUBEŽ
10. 08. 2026 08.53
Bravo, fantje. To kar počne v zadnjem času naša športna mladina, je neverjetno. Samo tako naprej. Čestitke.
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+12
12 0
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