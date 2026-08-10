'Osvojiti medaljo na EP ni samoumevna stvar'

Čeprav so Slovenci Nemce premagali v predtekmovalnem delu evropskega prvenstva rokometašev do 18 let v Beogradu, pa so slednji v velikem finalu uspeli izkoristiti nekoliko slabši dan varovancev selektorja Marka Šibile za visoko zmago s 36:27. Ta poraz pa ne more oziroma ne sme skaziti odličnega vtisa, ki so ga naši fantje na čelu z najkoristnejšim igralcem turnirja Jako Podvršičem pustili v minulih dneh v srbski prestolnici.

Vratar slovenske rokometne izbrane vrste do 18 let Mai Miklavčič ima za sabo odlično evropsko prvenstvo v Beogradu. FOTO: RZS

"Na koncu turnirja smo zelo zadovoljni z našimi predstavami na celotnem prvenstvu. Na zadnji tekmi smo bili morda nekoliko preveč pod vtisom pomembnosti obračuna in nismo pokazali vsega, kar znamo. Kljub temu moram čestitati vsem fantom in celotnemu strokovnemu štabu, Rokometni zvezi Slovenije ter vsem, ki so nas na tej poti podpirali. Opravili smo veliko trdega dela," je za Rokometno zvezo Slovenije povedal selektor Šibila in dodal: "Priti v finale evropskega prvenstva ni samoumevno. Na turnirju smo pustili odličen vtis in vsi, ki so nas spremljali, so nas pozitivno ocenili. Slovenski rokomet ima veliko perspektivo, saj smo edina država, ki je medaljo osvojila tako v konkurenci do 18 kot do 20 let, kar je res velik dosežek."

Slovenski rokometni upi do 18 let so navdušili z nastopi na evropskem prvenstvu v Beogradu. FOTO: RZS